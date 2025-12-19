तैमूर अली खान की एनुअल फैशन में करीना कपूर को करण जौहर ने किया एक्सपोज, वीडियो हुआ वायरल

करीना कपूर और करण जौहर (सोर्स: x)
Karan Johar Exposes Kareena Kapoor: मुंबई के धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल में कल, गुरुवार शाम को सितारों का मेला लगा, जहां बॉलीवुड की कई सेलब्स अपने बच्चों के एनुअल इवेंट में शामिल होने पहुंचें। इस बीच, पैपराजी के कैमरें में कैद हुई तस्वीरों में बी-टाउन के सितारे अपने बच्चों को चीयर करते दिखाई दिए, लेकिन इस दौरान एक बहुत मजेदार घटना हुआ, जिसने सबका ध्यान खींचा है। एक्ट्रेस करीना कपूर खान को उनके 'चीट डे' पर समोसा खाते हुए उनके दोस्त करण जौहर ने कैमरे में कैद कर लिया, जिसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
फिल्मी दुनिया के सितारे अपनी डाइट को लेकर हमेशा एक्टिव रहते हैं और खुद को फिट रखने के लिए वे अक्सर अपनी पसंदीदा चीजें छोड़ देते हैं। ऐसे में जब भी मौका मिलता है, ये चीट डे प्लान कर लेते हैं। अब इसी लिस्ट में करीना कपूर खान का नाम भी शामिल हो गया है। दरअसल, बीते दिन करीना कपूर खान अपने बेटे तैमूर अली खान और जेह के एनुअल इवेंट में पहुंची थीं। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि करीना कपूर खान ने बड़े ही देसी अंदाज में धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल में दमदार एंट्री की। पिंक और ब्लू जींस के खूबसूरत ड्रेस में वो बेहद खूबसूरत लग रही थीं और स्टेज पर बच्चों का स्किट देखते हुए, करीना ने अपने पसंदीदा समोसे का स्वाद लेना शुरू कर दिया। उनके साथ उनकी बहन करिश्मा कपूर भी नजर आई।
इतना ही नहीं, करीना को समोसे का पूरा मजा लेते देख, उनके दोस्त और फिल्ममेकर करण जौहर खुद को रोक नहीं पाए और उनकी डाइट को लेकर उन्हें एक्सपोज कर दिया। उन्होंने तुरंत अपना फोन निकाला और करीना का वीडियो बनाना शुरू कर दिया। वीडियो में करण, करीना को छेड़ते हुए कहते हैं, "लोगों को लगता है कि करीना कपूर खान खूब डाइटिंग करती हैं, लेकिन देखिए, ये यहां बैठकर समोसे का पूरा लुफ्त ले रही हैं।"
इस वीडियो के शुरुआत में तो करीना मुस्कुराती रहीं, लेकिन करण की लगातार खिंचाई से उनके चेहरे की रौनक थोड़ी कम पड़ गई। इस पर उन्होंने बताया कि करण भी उनके साथ समोसा खा रहे थे। ये मजेदार वीडियो अब सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है और यूजर्स करीना की 'चीट मील' पर खूब हंस रहे हैं। कई यूजर्स करीना को इस तरह अपनी डाइट खराब नहीं करनी चाहिए ऐसा कमेंट भी कर रहे है।
बता दें, इस एनुअल इवेंट में कई और बड़े सितारे अपने बच्चों के साथ पहुंचे। शाहरुख खान अपनी पत्नी गौरी खान और बेटी सुहाना के साथ दिखे, जबकि करण जौहर भी अपने बच्चों के वार्षिक कार्यक्रम में मौजूद थे। सबसे खास बात ये रही कि अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन भी अपनी बेटी आराध्या को सपोर्ट करने के लिए साथ पहुंचे। उनकी एक साथ मौजूदगी ने हाल ही में उनके तलाक को लेकर फैल रही अफवाहों पर ब्रेक लगा दिया।
