तैमूर अली खान की एनुअल फैशन में करीना कपूर को करण जौहर ने किया एक्सपोज, वीडियो हुआ वायरल

फिल्मी दुनिया के सितारे अपनी डाइट को लेकर हमेशा एक्टिव रहते हैं और खुद को फिट रखने के लिए वे अक्सर अपनी पसंदीदा चीजें छोड़ देते हैं। ऐसे में जब भी मौका मिलता है, ये चीट डे प्लान कर लेते हैं। अब इसी लिस्ट में करीना कपूर खान का नाम भी शामिल हो गया है। दरअसल, बीते दिन करीना कपूर खान अपने बेटे तैमूर अली खान और जेह के एनुअल इवेंट में पहुंची थीं। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि करीना कपूर खान ने बड़े ही देसी अंदाज में धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल में दमदार एंट्री की। पिंक और ब्लू जींस के खूबसूरत ड्रेस में वो बेहद खूबसूरत लग रही थीं और स्टेज पर बच्चों का स्किट देखते हुए, करीना ने अपने पसंदीदा समोसे का स्वाद लेना शुरू कर दिया। उनके साथ उनकी बहन करिश्मा कपूर भी नजर आई।