करीना को टक्कर देने आ गई ये ‘The Ba***ds of Bollywood’ के विलेन की खूबसूरत बेटी! आखिर कौन हैं जानिए

वायरल तस्वीरों को देखकर लोग वेरा की कम्पैर यंग करीना कपूर से कर रहे हैं। कई यूजर्स का कहना है कि वेरा का चेहरा, मुस्कान और हेयरस्टाइल बिलकुल करीना कपूर के बचपन की याद दिलाते हैं। कुछ लोगों को तो वेरा की मुस्कान में प्रीति जिंटा की भी झलक दिखाई दे रही है। साथ ही सोशल मीडिया पर जहां वेरा की खूबसूरती की चर्चा हो रही है, वहीं कई लोग उन्हें जल्द ही बॉलीवुड में देखने की उम्मीद जता रहे हैं। हालांकि, आर्यन खान की सीरीज में रजत बेदी के किरदार की भी खूब चर्चा हो रही है, लेकिन इन सबके बीच वेरा बेदी अपनी मासूमियत और खूबसूरती से सबका ध्यान अपनी ओर खींचने में कामयाब रहीं।