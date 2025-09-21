Patrika LogoSwitch to English

करीना को टक्कर देने आ गई ये ‘The Ba***ds of Bollywood’ के विलेन की खूबसूरत बेटी! आखिर कौन हैं जानिए

The Ba***ds of Bollywood: आर्यन खान की वेब सीरीज'The Bads of Bollywood' से चर्चा में आई वेरा बेदी इन दिनों इंटरनेट सेंसेशन बनी हुई हैं। लोग उनकी तुलना करीना कपूर से कर रहे हैं और उनकी खूबसूरती के दीवाने हो रहे हैं…

मुंबई

Shiwani Mishra

Sep 21, 2025

करीना को टक्कर देने आ गई ये 'The Ba***ds of Bollywood' के विलेन की खूबसूरत बेटी! आखिर कौन हैं जानिए
करीना कपूर और वेरा बेदी (फोटो सोर्स: X)

The Ba***ds of Bollywood: शाहरूख खान के बेटे आर्यन के डायरेक्शन में बनी पहली वेब सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' इन दिनों नेटफ्लिक्स और सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है। अपनी दिलचस्प कहानी और बॉलीवुड तड़के के चलते ये सीरीज खूब सुर्खियां बटोर रही है, लेकिन इस सीरीज की स्पेशल स्क्रीनिंग में सारी लाइमलाइट किसी और ने लूट ली, और वो हैं सीरीज के विलेन रजत बेदी की बेटी वेरा बेदी।

'The Ba***ds of Bollywood' के विलेन की खूबसूरत बेटी

बता दें कि 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' की स्क्रीनिंग पर रजत बेदी अपनी पूरी फैमिली के साथ पहुंचे थे। उनकी पत्नी मोनालिसा, बेटे विवान और बेटी वेरा बेदी ने भी पैपराजी के सामने पोज दिए, लेकिन सारी निगाहें वेरा पर टिकी रहीं, जो ब्लैक कलर के टॉप और पैंट में बेहद खूबसूरत लग रही थीं। वेरा की ये तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं।

यूजर्स का कहना है

वायरल तस्वीरों को देखकर लोग वेरा की कम्पैर यंग करीना कपूर से कर रहे हैं। कई यूजर्स का कहना है कि वेरा का चेहरा, मुस्कान और हेयरस्टाइल बिलकुल करीना कपूर के बचपन की याद दिलाते हैं। कुछ लोगों को तो वेरा की मुस्कान में प्रीति जिंटा की भी झलक दिखाई दे रही है। साथ ही सोशल मीडिया पर जहां वेरा की खूबसूरती की चर्चा हो रही है, वहीं कई लोग उन्हें जल्द ही बॉलीवुड में देखने की उम्मीद जता रहे हैं। हालांकि, आर्यन खान की सीरीज में रजत बेदी के किरदार की भी खूब चर्चा हो रही है, लेकिन इन सबके बीच वेरा बेदी अपनी मासूमियत और खूबसूरती से सबका ध्यान अपनी ओर खींचने में कामयाब रहीं।

आखिर कौन हैं जानिए

बता दें कि वेरा बेदी का जन्म 12 फरवरी 2007 को हुआ था और वे अभी केवल 18 साल की हैं। फिलहाल वे अपनी पढ़ाई पर फोकस कर रही हैं। वेरा बेदी की इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी है, जिसे उन्होंने प्राइवेट रखा हुआ है। सोशल मीडिया पर उनके 1082 फॉलोअर्स हैं, जबकि वे खुद 609 लोगों को फॉलो करती हैं।

Published on:

21 Sept 2025 02:24 pm

Hindi News / Entertainment / OTT News / करीना को टक्कर देने आ गई ये ‘The Ba***ds of Bollywood’ के विलेन की खूबसूरत बेटी! आखिर कौन हैं जानिए

