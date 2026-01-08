नीले ड्रम वाली बेहरम मुस्कान से लेकर बे-उम्र प्यार तक, इस वीकेंड OTT पर मिलेगा खुब सस्पेंस

ये वेब सीरीज ओटीटी प्लेटफॉर्म ZEE5 पर 9 जनवरी, 2026 रिलीज होगी। ये कुल 5 एपिसोड वाली डॉक्यूमेंट्री होगी जो हिंदी भाषा में उपलब्ध कराई जाएगी। इसका नाम 'हनीमून से हत्या' रखा गया है। जैसा कि नाम से ही साफ है, ये सीरीज शादी के शुरुआती दिनों यानी हनीमून से लेकर कत्ल तक के सफर को दिखाएगी। मेरठ के सौरभ हत्याकांड को आधार बनाकर तैयार की गई ये डॉक्यूमेंट्री अपराधियों की मानसिक स्थिति और उस भयावह मंजर की गहराई से पड़ताल करती है।