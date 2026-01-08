8 जनवरी 2026,

OTT

नीले ड्रम वाली बेहरम मुस्कान से लेकर बे-उम्र प्यार तक, इस वीकेंड OTT पर मिलेगा खुब सस्पेंस

Friday OTT Releases (January 9, 2025): इस वीकेंड OTT प्लेटफॉर्म पर दर्शकों के लिए एक से बढ़कर एक सस्पेंस और थ्रिलर कहानियां पेश की जा रही हैं, जो रोमांच से भरपूर हैं।

3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Jan 08, 2026

नीले ड्रम वाली बेहरम मुस्कान से लेकर बे-उम्र प्यार तक, इस हफ्ते OTT पर मिलेगा खुब सस्पेंस

Friday OTT Releases (सोर्स: X)

Friday OTT Releases: इस शुक्रवार, 9 जनवरी, 2026 को अलग-अलग स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर कई मजेदार सीरीज और फिल्में आने वाली हैं। बता दें, अजय देवगन और रकुल प्रीत सिंह स्टारर रोमांटिक कॉमेडी फिल्म दे दे प्यार दे 2 से लेकर, क्रिटिक्स के जरिए सराही गई फ्रीडम एट मिडनाइट के नए सीजन 2 और डायरेक्टर-प्रोड्यूसर निखिल आडवाणी की हिस्टोरिकल ड्रामा तक, हमने नए दिलचस्प लिस्ट तैयार की है जो आपको पूरे वीकेंड बांधे रखेगी, तो आइए देखें लिस्ट…

फ्रीडम एट मिडनाइट सीजन 2 (Freedom at Midnight Season 2)
कहां देखें - SonyLIV

इस सीरीज के पहले सीजन में भारत की आजादी और पॉलिटिकल बातचीत पर फोकस करते देखा गया था और अब इसके सीजन 2 में डोमिनिक लैपिएरे और लैरी कॉलिन्स की फेमस किताब पर बेस्ड है। इस हिस्टोरिकल ड्रामा में सिद्धांत गुप्ता, राजेंद्र चावला और चिराग वोहरा लीड रोल में हैं।

दे दे प्यार दे 2 (De De Pyaar De 2)
कहां देखें - Netflix

अंशुल शर्मा की डायरेक्ट की हुई ये फिल्म दे दे प्यार दे (2019) का सीक्वल है। पहले पार्ट में आशीष के परिवार के रिश्ते दिखाए गए थे, लेकिन नई फिल्म इंडिया में है, जहां आशीष आयशा के मॉडर्न पंजाबी परिवार का दिल जीतने की कोशिश करता है। इस रोमांटिक कॉमेडी में अजय देवगन, रकुल प्रीत सिंह, आर माधवन, गौतमी कपूर और मीजान जाफरी जैसे स्टार हैं।

मास्क (Mask)
कहां देखें - ZEE5

कविन और एंड्रिया जेरेमिया स्टारर ये एक्शन से भरपूर तमिल थ्रिलर एक करप्ट प्राइवेट डिटेक्टिव की कहानी है जो एक रहस्यमयी नकाबपोश गैंग से पैसे वसूलने की कोशिश में एक डकैती में फंस जाता है, ये कहानी बहुत ही मजेदार है।

बाल्टी - (Balti)
कहां देखें - Amazon Prime Video

ये एक एक्शन से भरपूर बाइलिंगुअल स्पोर्ट्स फिल्म (मलयालम और तमिल में) है, जो निश्चित रूप से आपके ध्यान देने लायक है। बाल्टी में काबिल कबड्डी खिलाड़ियों का एक ग्रुप है, जिनके रिश्ते की परीक्षा तब होती है जब पर्सनल दुश्मनी और खतरनाक झगड़े होते हैं।

हनीमून से हत्या (Honeymoon Se Hatya)
कहां देखें- ZEE

ये वेब सीरीज ओटीटी प्लेटफॉर्म ZEE5 पर 9 जनवरी, 2026 रिलीज होगी। ये कुल 5 एपिसोड वाली डॉक्यूमेंट्री होगी जो हिंदी भाषा में उपलब्ध कराई जाएगी। इसका नाम 'हनीमून से हत्या' रखा गया है। जैसा कि नाम से ही साफ है, ये सीरीज शादी के शुरुआती दिनों यानी हनीमून से लेकर कत्ल तक के सफर को दिखाएगी। मेरठ के सौरभ हत्याकांड को आधार बनाकर तैयार की गई ये डॉक्यूमेंट्री अपराधियों की मानसिक स्थिति और उस भयावह मंजर की गहराई से पड़ताल करती है।

संबंधित विषय:

Entertainment

Updated on:

08 Jan 2026 05:58 pm

Published on:

08 Jan 2026 05:28 pm

Hindi News / Entertainment / OTT News / नीले ड्रम वाली बेहरम मुस्कान से लेकर बे-उम्र प्यार तक, इस वीकेंड OTT पर मिलेगा खुब सस्पेंस

