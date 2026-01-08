नीले ड्रम वाली बेहरम मुस्कान से लेकर बे-उम्र प्यार तक, इस वीकेंड OTT पर मिलेगा खुब सस्पेंस

Friday OTT Releases (सोर्स: X)
Friday OTT Releases: इस शुक्रवार, 9 जनवरी, 2026 को अलग-अलग स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर कई मजेदार सीरीज और फिल्में आने वाली हैं। बता दें, अजय देवगन और रकुल प्रीत सिंह स्टारर रोमांटिक कॉमेडी फिल्म दे दे प्यार दे 2 से लेकर, क्रिटिक्स के जरिए सराही गई फ्रीडम एट मिडनाइट के नए सीजन 2 और डायरेक्टर-प्रोड्यूसर निखिल आडवाणी की हिस्टोरिकल ड्रामा तक, हमने नए दिलचस्प लिस्ट तैयार की है जो आपको पूरे वीकेंड बांधे रखेगी, तो आइए देखें लिस्ट…
इस सीरीज के पहले सीजन में भारत की आजादी और पॉलिटिकल बातचीत पर फोकस करते देखा गया था और अब इसके सीजन 2 में डोमिनिक लैपिएरे और लैरी कॉलिन्स की फेमस किताब पर बेस्ड है। इस हिस्टोरिकल ड्रामा में सिद्धांत गुप्ता, राजेंद्र चावला और चिराग वोहरा लीड रोल में हैं।
अंशुल शर्मा की डायरेक्ट की हुई ये फिल्म दे दे प्यार दे (2019) का सीक्वल है। पहले पार्ट में आशीष के परिवार के रिश्ते दिखाए गए थे, लेकिन नई फिल्म इंडिया में है, जहां आशीष आयशा के मॉडर्न पंजाबी परिवार का दिल जीतने की कोशिश करता है। इस रोमांटिक कॉमेडी में अजय देवगन, रकुल प्रीत सिंह, आर माधवन, गौतमी कपूर और मीजान जाफरी जैसे स्टार हैं।
कविन और एंड्रिया जेरेमिया स्टारर ये एक्शन से भरपूर तमिल थ्रिलर एक करप्ट प्राइवेट डिटेक्टिव की कहानी है जो एक रहस्यमयी नकाबपोश गैंग से पैसे वसूलने की कोशिश में एक डकैती में फंस जाता है, ये कहानी बहुत ही मजेदार है।
ये एक एक्शन से भरपूर बाइलिंगुअल स्पोर्ट्स फिल्म (मलयालम और तमिल में) है, जो निश्चित रूप से आपके ध्यान देने लायक है। बाल्टी में काबिल कबड्डी खिलाड़ियों का एक ग्रुप है, जिनके रिश्ते की परीक्षा तब होती है जब पर्सनल दुश्मनी और खतरनाक झगड़े होते हैं।
ये वेब सीरीज ओटीटी प्लेटफॉर्म ZEE5 पर 9 जनवरी, 2026 रिलीज होगी। ये कुल 5 एपिसोड वाली डॉक्यूमेंट्री होगी जो हिंदी भाषा में उपलब्ध कराई जाएगी। इसका नाम 'हनीमून से हत्या' रखा गया है। जैसा कि नाम से ही साफ है, ये सीरीज शादी के शुरुआती दिनों यानी हनीमून से लेकर कत्ल तक के सफर को दिखाएगी। मेरठ के सौरभ हत्याकांड को आधार बनाकर तैयार की गई ये डॉक्यूमेंट्री अपराधियों की मानसिक स्थिति और उस भयावह मंजर की गहराई से पड़ताल करती है।
