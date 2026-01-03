नीले ड्रम वाली बेहरम मुस्कान, बॉयफ्रेंड संग किया था पति का कत्ल…अब इस पर बनी वेब सीरीज, इस दिन होगी रिलीज

OTT Web Series: जब-जब नीले ड्रम की बात आती है तो उत्तर प्रदेश का वो दिल दहला देने वाला हत्याकांड जिसमें पति और पत्नी का रिश्ता तार-तार हो गया था। इस मर्डर ने पूरे देश को हिला कर रथ दिया था। उस रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना पर अब एक वेब सीरीज बनी है। जिसकी रिलीज डेट और वह किस ओटीटी पर रिलीज होगी, उसकी पूरी जानकारी सामने आ गई है। जब यह हत्या हुई थी उसी के बाद खबर फैली थी कि इस पर कहानी बनेगी।