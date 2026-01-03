3 जनवरी 2026,

नीले ड्रम वाली बेहरम मुस्कान, बॉयफ्रेंड संग किया था पति का कत्ल…अब इस पर बनी वेब सीरीज, इस दिन होगी रिलीज

OTT Web Series: उत्तर प्रदेश की नीले ड्रम वाली मुस्कान रस्तोगी हर किसी को याद होगी। उसने कैसे अपने पति को मारा था और उसे छुपाने के लिए क्या-क्या कारनामे किए थे। इसी पर वेब सीरीज बनी है उसकी रिलीज डेट भी सामने आ गई है।

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Jan 03, 2026

honeymoon se hatya New OTT Web series based on Meerut Neela Drum Muskan Rastogi murder husband

नीले ड्रम वाली मुस्कान पर बनी ये वेब सीरीज

OTT Web Series: जब-जब नीले ड्रम की बात आती है तो उत्तर प्रदेश का वो दिल दहला देने वाला हत्याकांड जिसमें पति और पत्नी का रिश्ता तार-तार हो गया था। इस मर्डर ने पूरे देश को हिला कर रथ दिया था। उस रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना पर अब एक वेब सीरीज बनी है। जिसकी रिलीज डेट और वह किस ओटीटी पर रिलीज होगी, उसकी पूरी जानकारी सामने आ गई है। जब यह हत्या हुई थी उसी के बाद खबर फैली थी कि इस पर कहानी बनेगी।

नीले ड्रम वाली मुस्कान पर बनी वेब सीरीज (OTT Web Series)

मुस्कान ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति सौरभ का मर्डर किया था, जिसके बाद उसकी बॉडी को छुपाने के लिए उसने नीले ड्रम का इस्तेमाल किया था। अब ये वेब सीरीज उन वैवाहिक हत्याओं के पीछे की कड़वी सच्चाई को दिखाएगी, जहां पत्नियों ने ही अपने पतियों की जान ले ली।

इस दिन इस ओटीटी पर रिलीज होगी वेब सीरीज (OTT Web Series ZEE5 Release)

यह वेब सीरीज ओटीटी प्लेटफॉर्म ZEE5 पर 9 जनवरी, 2026 रिलीज होगी। यह कुल पांच एपिसोड वाली डॉक्यूमेंट्री होगी जो हिंदी भाषा में उपलब्ध कराई जाएगी। इसका नाम 'हनीमून से हत्या' रखा गया है। जैसा कि नाम से ही साफ है, यह सीरीज शादी के शुरुआती दिनों यानी हनीमून से लेकर कत्ल तक के सफर को दिखाएगी। मेरठ के सौरभ हत्याकांड को आधार बनाकर तैयार की गई यह डॉक्यूमेंट्री अपराधियों की मानसिक स्थिति और उस भयावह मंजर की गहराई से पड़ताल करती है।

क्या कहती है ये वेब सीरीज

यह सीरीज सिर्फ अपराध नहीं दिखाती, बल्कि उन महिलाओं की चौंकाने वाली कहानियों को इंटरव्यू और बेहतरीन एक्टिंग के जरिए पेश करती है, जिन्होंने अपने ही पतियों की हत्या की। यह सीरीज उन परतों को खोलती है जहां एक सामान्य दिखने वाली शादी के पीछे नफरत और विश्वासघात के गहरे घाव छिपे होते हैं। यह उन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करती है कि आखिर कैसे प्यार जैसी पवित्र भावना सत्ता की लालसा या बदले की आग में बदल जाती है।

डॉक्यूमेंट्री में यह भी दिखाया गया है कि कैसे एक सुरक्षित घर अचानक से मर्डर मिस्ट्री का केंद्र बन जाता है। सीरीज इस बात पर जोर देती है कि लंबे समय से चले आ रहे विवाद या धोखा किसी इंसान को टूटने की कगार पर कैसे धकेल देते हैं।

Updated on:

03 Jan 2026 01:00 pm

Published on:

03 Jan 2026 12:49 pm

