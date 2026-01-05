5 जनवरी 2026,

मनोरंजन

मेरी बीवी कैंसर से लड़ रही थी…, पत्नी की बीमारी पर जब बोले फैमिली मैन एक्टर शारिब हाशमी

The Family Man Actor Sharib Hashmi: जेके तलपड़े उर्फ़ शारिब हाशमी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं और उनकी फैन फॉलोविंग भी बहुत ज्यादा है। बॉलीवुड हो या ओटीटी उन्होंने कई वेबसीरीज और फिल्मों में काम किया है। और उनकी पत्नी के प्रति उनका प्यार एक मिसाल है।

3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Rashi Sharma

Jan 05, 2026

The Family Man Actor Sharib Hashmi

'द फैमिली मैन' एक्टर शारिब हाश्मी और पत्नी नसरीन हाश्मी की फोटोज। (फोटो सोर्स: mrfilmistaani)

Actor Sharib Hashmi: कहते हैं हर सफलता की कहानी के पीछे अक्सर एक अनकहा संघर्ष छिपा होता है और ये बात चरितार्थ होती है पॉपुलर वेबसीरीज 'द फैमिली मैन' के जेके तलपड़े का किरदार निभाने वाले शारिब हाशमी पर जिन्होंने अपने किरदार से अपनी दमदार पहचान बनाई। बॉलीवुड और ओटीटी पर आईने जबर्दरस्त एक्टिंग से शारिब ने एक अलग छाप छोड़ी है।

वो कहते हैं ना कि संघर्ष के बिना सफलता नहीं मिलती। वैसे ही शारिब की को भी उनकी ये सफलता सालों के संघर्षों के बाद मिली है। और उनके इस संघर्ष में उनकी पत्नी नसरीन हाशमी ही उनकी सबसे बड़ी ताकत रही हैं। शारिब और नसरीन की शादी करीब 22 साल पहले हुई थी। शादी और करियर के इस 22 साल लम्बे सफर में दोनों ने कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा फिर चाहे कितने भी उतार-चढ़ाव न आये हों। बता दें कि नसरीन ने न सिर्फ शारिब के संघर्ष के दिनों में उनका साथ दिया, बल्कि खुद जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई भी लड़ी।

मेरी बीवी कैंसर से लड़ रही थी…

शारिब हाशमी अपने जीवन के सबसे कठिन दौर में से एक के बारे में खुलकर बात करते हुए कहते हैं, जब उनकी पत्नी कैंसर से जूझ रही थीं। 2018 में पहली बार निदान से लेकर कई सर्जरी और बार-बार होने वाले कैंसर के दौर तक, यह डर, विश्वास और दृढ़ता से भरा एक सफर था। ऐसे समय में जब उनका करियर अभी अपनी राह बना ही रहा था, शारिब हर चीज से ऊपर अपनी पत्नी के साथ खड़े रहे। अपने काम के सहारे और भगवान की कृपा से, उन्होंने बिना किसी और से मदद लिए ही पत्नी का इलाज कराया जिसके लिए वे आज भी अत्यंत आभारी हैं। आज उनकी पत्नी स्वस्थ हैं, और वे बस एक ही दुआ मांगते हैं कि कैंसर कभी उनके जीवन में वापस न आए।

चार बार कैंसर को हराया

शारिब की पत्नी नसरीन हाशमी चार बार कैंसर से जंग जीत चुकी हैं। इस लड़ाई में उन्होंने कई सर्जरी झेलीं, कीमोंथैरिपी का दर्द झेला, लेकिन कभी हार नहीं मानी और इस लाइलाज बीमारी को हरा दिया।

एक्टिंग के लिए शारिब ने छोड़ी थी नौकरी

पीपल ऑफ इंडिया से बात करते हुए नसरीन हाशमी ने बताया, “असफल ऑडिशन और कैंसर से पांच बार जंग लड़ने के बावजूद, हमने कभी एक-दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। 22 साल पहले, मैंने अपने कॉलेज के प्यार शारिब से शादी की। उन्होंने अपने अभिनय के सपने को पूरा करने के लिए अच्छी-खासी नौकरी छोड़ दी। हमारी आर्थिक तंगी बढ़ती गई, हमें अपना घर भी बेचना पड़ा, फिर भी हमने कभी एक-दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। धीरे-धीरे, शारिब का करियर उड़ान भरने लगा। 'द फैमिली मैन' ने आखिरकार उन्हें वो स्टार बना दिया जो वो बनना चाहते थे। लेकिन जिंदगी का सबसे कठिन दौर तब आया, जब मुझको ओरल कैंसर हुआ।”

“एक तरफ वो दुनिया को अपना अभिनय दिखा रहे थे और दूसरी तरफ वो अस्पताल के गलियारों में रो रहे थे। उन्होंने एक मिनट के लिए भी मेरे बिस्तर के पास से हटने से इनकार कर दिया। तब से मुझे पांच बार कैंसर हो चुका है। लेकिन हर बार जब मैं आंखें खोलती हूं, तो वो वहीं होते हैं। 22 साल बाद भी वो यहीं हैं, मेरी सहारा, मेरा अटूट साथी। हमारी कहानी दिखाती है कि सच्चा प्यार कभी हार नहीं मानता। यह हर तूफान का सामना करता है और उससे पार पाता है।"

रिश्ते के 30 साल पूरे होने पर...

कुछ दिन पहले नसरीन हाश्मी ने अपने रिश्ते के 30 साल पूरे होने पर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक पोस्ट शेयर की थी, जिसमें उन्होंने लिखा था, 'ये हमारी 30 साल पहले की तस्वीर है, मैं 18 साल की थी और तुम 19 साल के थे, ऐसा लगता है जैसे एक पूरी जिंदगी बीत गई हो और आज भी ऐसा लगता है जैसे कल की ही बात हो। साथ में बूढ़े होने और रिश्ते में आज भी जवान महसूस करने के लिए हमें बधाई। हर दिन मुझे चुनने के लिए धन्यवाद, चाहे कुछ भी हो हमने तीन दशक पार कर लिए हैं, हमने वाकई बहुत लंबा सफर तय किया है। मैं तुम्हें कल से 3000 गुना ज़्यादा प्यार करती हूं, यकीनन। कल ​​मैं तुमसे नाराज थी। इसे पोस्ट करने में कुछ मिनट देर हो गई, लेकिन लगता है चलता है हमारी प्यार की सालगिरह मुबारक हो!

आज शारिब हाशमी भले ही बड़ी फिल्मों और वेब सीरीज से अपने अभिनय का जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं। आज उनके पास सबकुछ है लेकिन शारिब हाशमी का मानना है, 'आज भी किसी दिन मेरा मन ठीक नहीं होता, तो नसरीन ही मुझे हिम्मत और पॉजिटिविटी देती हैं।'

बता दें कि बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया में अपनी दमदार एक्टिंग से पहचान बनाने वाले अभिनेता शारिब हाशमी 'द फैमिली मैन', 'स्कैम 1992: द हर्षद मेहता स्टोरी', 'असुर: वेलकम टू योर डार्क साइड', 'फिल्मिस्तान', 'राम सिंह चार्ली', 'विक्रम वेधा', 'मिशन मजनू', 'पग्ग्लैट', 'नक्काश' और 'दरबान' जैसे फिल्म और वेबसीरीज में अपनी एक्टिंग का कमाल दिखा चुके हैं।

