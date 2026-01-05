मेरी बीवी कैंसर से लड़ रही थी…, पत्नी की बीमारी पर जब बोले फैमिली मैन एक्टर शारिब हाशमी

कुछ दिन पहले नसरीन हाश्मी ने अपने रिश्ते के 30 साल पूरे होने पर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक पोस्ट शेयर की थी, जिसमें उन्होंने लिखा था, 'ये हमारी 30 साल पहले की तस्वीर है, मैं 18 साल की थी और तुम 19 साल के थे, ऐसा लगता है जैसे एक पूरी जिंदगी बीत गई हो और आज भी ऐसा लगता है जैसे कल की ही बात हो। साथ में बूढ़े होने और रिश्ते में आज भी जवान महसूस करने के लिए हमें बधाई। हर दिन मुझे चुनने के लिए धन्यवाद, चाहे कुछ भी हो हमने तीन दशक पार कर लिए हैं, हमने वाकई बहुत लंबा सफर तय किया है। मैं तुम्हें कल से 3000 गुना ज़्यादा प्यार करती हूं, यकीनन। कल ​​मैं तुमसे नाराज थी। इसे पोस्ट करने में कुछ मिनट देर हो गई, लेकिन लगता है चलता है हमारी प्यार की सालगिरह मुबारक हो!