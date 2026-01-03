पड़ोसी देश भरोसेमंद नहीं…, ‘Ikkis’ में पाकिस्तानी सैनिकों पर दिए गए इस डिस्क्लेमर की क्यों है चर्चा?

Ikkis Disclaimer: साल 2026 के पहली तारीख 1 जनवरी को श्रीराम राघवन की फिल्म 'इक्कीस' रिलीज हुई है। फिल्म 21 वर्षीय बहादुर और परमवीर चक्र से सम्मानित अरुण खेत्रपाल की शौर्यगाथा पर आधारित है। श्रीराम राघवन द्वारा निर्देशित इक्कीस में अगस्त्य नंदा ने अरुण खेत्रपाल, धर्मेंद्र ने एमएल खेत्रपाल, सिमर भाटिया ने किरण और जयदीप अहलावत ने ब्रिगेडियर जान मोहम्मद निसार नामक एक पाकिस्तानी सैनिक की भूमिका निभाई है। फिल्म को दर्शकों की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। इसी बीच फिल्म के आखिर में दिखाए जाने वाला डिस्क्लेमर अब सुर्खियां बटोर रहा है।