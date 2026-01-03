Ikkis BO Day 2 : धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म ‘इक्कीस’ ने ‘धुरंधर’ को दी कड़ी टक्कर, बॉक्स ऑफिस की रेस में आया नया ट्विस्ट

Ikkis Box Office Collection Day 2: फेमस निर्देशक श्रीराम राघवन, जो अपनी थ्रिलर फिल्मों के लिए जाने जाते हैं, इस बार एक देशभक्ति से भरी फिल्म 'इक्कीस' लेकर आए हैं। ये फिल्म न केवल एक वीर सपूत की गाथा है, बल्कि इसके साथ दर्शकों की गहरी भावनाएं भी जुड़ी हैं। साथ ही 'इक्कीस' के फेमस अभिनेता धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म भी है और अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा की बॉलीवुड में पहली फिल्म, जिसे दर्शको द्वारा अच्छा रिस्पॉस भी देखने को मिल रहा है।