3 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

Ikkis BO Day 2 : धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म ‘इक्कीस’ ने ‘धुरंधर’ को दी कड़ी टक्कर, बॉक्स ऑफिस की रेस में आया नया ट्विस्ट

Ikkis Box Office Collection Day 2: धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म 'इक्कीस' ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया है। फिल्म के दूसरे दिन 'इक्कीस' ने अपनी दमदार कहानी और शानदार एक्टिंग के दम पर दर्शकों का दिल जीत लिया है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Jan 03, 2026

Ikkis And Dhurandher

Ikkis And Dhurandher (सोर्स: X)

Ikkis Box Office Collection Day 2: फेमस निर्देशक श्रीराम राघवन, जो अपनी थ्रिलर फिल्मों के लिए जाने जाते हैं, इस बार एक देशभक्ति से भरी फिल्म 'इक्कीस' लेकर आए हैं। ये फिल्म न केवल एक वीर सपूत की गाथा है, बल्कि इसके साथ दर्शकों की गहरी भावनाएं भी जुड़ी हैं। साथ ही 'इक्कीस' के फेमस अभिनेता धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म भी है और अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा की बॉलीवुड में पहली फिल्म, जिसे दर्शको द्वारा अच्छा रिस्पॉस भी देखने को मिल रहा है।

फिल्म 'इक्कीस' ने 'धुरंधर' को दी कड़ी टक्कर

बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में हमेंशा उतार-चढ़ाव देखने को मिलता रहता है। फिल्म 'इक्कीस' ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी शुरुआत काफी मजबूती से की थी। पहले दिन फिल्म ने करीब 7 करोड़ रुपये का बिजनेस किया। हालांकि, दूसरे दिन इसकी कमाई में 50 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। शुरुआती 2 दिनों के आंकड़ों को देखें तो फिल्म का कुल कलेक्शन अब 10.51 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।

इतना ही नहीं, नए साल के अवसर पर रिलीज हुई फिल्म 'इक्कीस' को बॉक्स ऑफिस पर पुरानी फिल्मों से कड़ी चुनौती मिल रही है। रणवीर सिंह स्टारर फिल्म 'धुरंधर' अपनी रिलीज के 29वें दिन भी बॉक्स ऑफिस पर राज कर रही है। बता दें, शुक्रवार को 'धुरंधर' ने करीब 8.75 करोड़ रुपये कमाए। इस मामले में 'इक्कीस' ने अच्छा प्रदर्शन किया है।

धर्मेंद्र को आखिरी बार बड़े पर्दे पर देखना

फिल्म 'इक्कीस' 1971 के युद्ध नायक सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल के जीवन पर बेस्ड है। फिल्म में अगस्त्य नंदा ने अरुण खेत्रपाल की भूमिका निभाई है, जबकि धर्मेंद्र उनके पिता एम.एल. खेत्रपाल के किरदार में नजर आ रहे हैं। अपने पसंदीदा सुपरस्टार धर्मेंद्र को आखिरी बार बड़े पर्दे पर देखना फैंस के लिए एक भावुक अनुभव हैं।

फिल्म को अच्छी प्रतिक्रिया मिली

श्रीराम राघवन के निर्देशन में बनी इस फिल्म में जयदीप अहलावत और सिमरत कौर (सिमर भाटिया) ने भी अहम भूमिका निभाई हैं। क्रिटिक्स की ओर से फिल्म को अच्छी प्रतिक्रिया मिली है और अगस्त्य नंदा के एक्टिंग की भी सराहना की जा रही है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि ये फिल्म वीकेंड पर कैसा प्रदर्शन करती है और क्या ये 'धुरंधर' की रफ्तार को धीमा कर पाएगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Entertainment

Updated on:

03 Jan 2026 11:49 am

Published on:

03 Jan 2026 11:36 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / Ikkis BO Day 2 : धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म ‘इक्कीस’ ने ‘धुरंधर’ को दी कड़ी टक्कर, बॉक्स ऑफिस की रेस में आया नया ट्विस्ट

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

ऐश्वर्या और सलमान की केमिस्ट्री पर क्या था जया बच्चन का रिएक्शन? संजय लीला भंसाली ने किया खुलासा

sanjay leela bhansali revealed jaya bachchan reaction
बॉलीवुड

मेरी आंखें नम हुई हैं तो आपकी आंखों में भी आंसू आए… 83 की उम्र में रो पड़े अमिताभ बच्चन, KBC 17 को विदाई देते वक्त टूटे एक्टर

Kaun Banega Crorepati 17 Grand Finale
बॉलीवुड

Border 2: ‘घर कब आओगे’ गाने के लॉच के दौरान बिगड़ी अहान शेट्टी की तबीयत? वीडियो देख डरे लोग

Border 2 Song ghar kab aaoge launch Ahan Shetty did fall ill People are making strange comments
बॉलीवुड

‘घर कब आओगे’ के लॉन्च पर पिता धर्मेंद्र को याद कर इमोशनल हुए सनी देओल, बताया- क्यों की थी बॉर्डर?

Border 2 Song
बॉलीवुड

ऋतिक रोशन का इमोशनल नोट आया सामने, जानिए भावुक होने की वजह?

Hrithik Roshan Emotional Note
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.