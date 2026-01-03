Ikkis BO Day 2 : धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म ‘इक्कीस’ ने ‘धुरंधर’ को दी कड़ी टक्कर, बॉक्स ऑफिस की रेस में आया नया ट्विस्ट

Ikkis And Dhurandher (सोर्स: X)
Ikkis Box Office Collection Day 2: फेमस निर्देशक श्रीराम राघवन, जो अपनी थ्रिलर फिल्मों के लिए जाने जाते हैं, इस बार एक देशभक्ति से भरी फिल्म 'इक्कीस' लेकर आए हैं। ये फिल्म न केवल एक वीर सपूत की गाथा है, बल्कि इसके साथ दर्शकों की गहरी भावनाएं भी जुड़ी हैं। साथ ही 'इक्कीस' के फेमस अभिनेता धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म भी है और अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा की बॉलीवुड में पहली फिल्म, जिसे दर्शको द्वारा अच्छा रिस्पॉस भी देखने को मिल रहा है।
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में हमेंशा उतार-चढ़ाव देखने को मिलता रहता है। फिल्म 'इक्कीस' ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी शुरुआत काफी मजबूती से की थी। पहले दिन फिल्म ने करीब 7 करोड़ रुपये का बिजनेस किया। हालांकि, दूसरे दिन इसकी कमाई में 50 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। शुरुआती 2 दिनों के आंकड़ों को देखें तो फिल्म का कुल कलेक्शन अब 10.51 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।
इतना ही नहीं, नए साल के अवसर पर रिलीज हुई फिल्म 'इक्कीस' को बॉक्स ऑफिस पर पुरानी फिल्मों से कड़ी चुनौती मिल रही है। रणवीर सिंह स्टारर फिल्म 'धुरंधर' अपनी रिलीज के 29वें दिन भी बॉक्स ऑफिस पर राज कर रही है। बता दें, शुक्रवार को 'धुरंधर' ने करीब 8.75 करोड़ रुपये कमाए। इस मामले में 'इक्कीस' ने अच्छा प्रदर्शन किया है।
फिल्म 'इक्कीस' 1971 के युद्ध नायक सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल के जीवन पर बेस्ड है। फिल्म में अगस्त्य नंदा ने अरुण खेत्रपाल की भूमिका निभाई है, जबकि धर्मेंद्र उनके पिता एम.एल. खेत्रपाल के किरदार में नजर आ रहे हैं। अपने पसंदीदा सुपरस्टार धर्मेंद्र को आखिरी बार बड़े पर्दे पर देखना फैंस के लिए एक भावुक अनुभव हैं।
श्रीराम राघवन के निर्देशन में बनी इस फिल्म में जयदीप अहलावत और सिमरत कौर (सिमर भाटिया) ने भी अहम भूमिका निभाई हैं। क्रिटिक्स की ओर से फिल्म को अच्छी प्रतिक्रिया मिली है और अगस्त्य नंदा के एक्टिंग की भी सराहना की जा रही है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि ये फिल्म वीकेंड पर कैसा प्रदर्शन करती है और क्या ये 'धुरंधर' की रफ्तार को धीमा कर पाएगी।
