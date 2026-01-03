हॉस्पिटल से श्रद्धा कपूर का वीडियो वायरल, पिता शक्ति कपूर के साथ देख फैंस की बढ़ी चिंता

पैप्स द्वारा शेयर किए गए वीडियो में श्रद्धा और शक्ति कपूर बेहद नॉर्मल और कैजुअल कपड़ों में नजर आए। श्रद्धा बिना किसी मेकअप के काफी सिंपल लग रही थीं। हालांकि, हॉस्पिटल के बाहर और चेहरे पर मास्क लगे होने के कारण नेटिजन्स ने तरह-तरह के कयास लगाने शुरू कर दिए। साथ ही, कई फैंस ने कमेंट कर पूछा कि क्या दोनों में से किसी की तबीयत खराब है? इस सवाल पर सोशल मीडिया पर बढ़ती चिंता के बीच सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, घबराने की कोई बात नहीं है और बताया जा रहा है कि श्रद्धा और शक्ति कपूर केवल एक रूटीन हेल्थ चेकअप के लिए अस्पताल पहुंचे थे।