252 करोड़ ड्रग्स रैकेट में बड़ा एक्शन: सवालों के घेरे में एक्ट्रेस श्रद्धा के भाई सिद्धांत कपूर, पार्टी बॉय ओरी का कल है नंबर

बता दें 252 करोड़ रुपए के इस ड्रग्स केस की शुरुआत पिछले साल मार्च में हुई थी। महाराष्ट्र के सांगली जिले में एंटी-नारकोटिक्स सेल ने एक अवैध मेफेड्रोन फैक्ट्री पकड़ ली थी। यह फैक्ट्री प्रोफेशनल तरीके से ड्रग्स बना रही थी, जिसकी अंतरराष्ट्रीय कीमत लगभग 252 करोड़ रुपए बताई गई। जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि यह पूरी सप्लाई चेन बड़े ड्रग माफियाओं से जुड़ी हुई है। मुख्य आरोपी मोहम्मद सलीम उर्फ मोहम्मद सोहेल और ताहिर डोला पर आरोप है कि वे भारत और विदेशों में हाई-प्रोफाइल रेव पार्टियां आयोजित करते थे, जहां मेफेड्रोन जैसे ड्रग्स सप्लाई किए जाते थे।