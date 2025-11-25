252 करोड़ ड्रग्स रैकेट में बड़ा एक्शन: सवालों के घेरे में एक्ट्रेस श्रद्धा के भाई सिद्धांत कपूर, पार्टी बॉय ओरी का कल है नंबर

श्रद्धा कपूर के भाई सिद्धांत कपूर पहुंचे एंटी-नारकोटिक्स सेल (इमेज सोर्स: वायरल बिरयानी)
252 Crores Drug Case: श्रद्धा कपूर के भाई सिद्धांत कपूर की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। 252 करोड़ रुपए के ड्रग्स मामले में एंटी-नारकोटिक्स सेल (ANC) की यूनिट ने उनसे पूछताछ शुरू कर दी है। कुछ देर पहले ही अभिनेता सिद्धांत कपूर एंटी-नारकोटिक्स सेल (एएनसी) की घाटकोपर यूनिट पहुंचे थे।
एक तरफ ओरी को एंटी-नारकोटिक्स सेल ने समन भेजा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ इन्फ्लुएंसर ओरी का आज
सोशल मीडिया पर वीडियो और फोटो सामने है, उन्हें ‘The Loud Concert’ में दोस्तों के साथ झूमते देखा जा सकता है।
बता दें 252 करोड़ रुपए केस में कई बड़े दावे और तथ्य जांच के घेरे में हैं। इससे पहले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ओरी को 20 नवंबर को पेश होना था, लेकिन उन्होंने एंटी-नारकोटिक्स सेल (एएनसी) से थोड़ा और समय मांगा था। ऐसे में अब ओरी को 26 नवंबर को घाटकोपर यूनिट में अपना बयान देने के लिए बुलाया गया है।
पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, सिद्धांत कपूर और ओरी का नाम इसलिए समन में डाला गया, क्योंकि मुख्य आरोपी के बयान में दोनों का जिक्र आया था।
बता दें 252 करोड़ रुपए के इस ड्रग्स केस की शुरुआत पिछले साल मार्च में हुई थी। महाराष्ट्र के सांगली जिले में एंटी-नारकोटिक्स सेल ने एक अवैध मेफेड्रोन फैक्ट्री पकड़ ली थी। यह फैक्ट्री प्रोफेशनल तरीके से ड्रग्स बना रही थी, जिसकी अंतरराष्ट्रीय कीमत लगभग 252 करोड़ रुपए बताई गई। जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि यह पूरी सप्लाई चेन बड़े ड्रग माफियाओं से जुड़ी हुई है। मुख्य आरोपी मोहम्मद सलीम उर्फ मोहम्मद सोहेल और ताहिर डोला पर आरोप है कि वे भारत और विदेशों में हाई-प्रोफाइल रेव पार्टियां आयोजित करते थे, जहां मेफेड्रोन जैसे ड्रग्स सप्लाई किए जाते थे।
ताहिर डोला को दुबई से वापस लाने के बाद मामले ने और तूल पकड़ा। उसके बयान में दावा किया गया कि इन पार्टियों में बॉलीवुड और फैशन इंडस्ट्री के कई चेहरे देखे गए।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार श्रद्धा कपूर, उनके भाई सिद्धांत कपूर, नोरा फतेही और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ओरी का नाम भी चर्चा में आया। हालांकि पुलिस बार-बार यह साफ कर चुकी है कि अब तक किसी के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। सिद्धांत कपूर इससे पहले भी 2022 में बेंगलुरु की एक रेव पार्टी के दौरान ड्रग्स मामले को लेकर सुर्खियों में आए थे।
बता दें कि सिद्धांत कपूर न तो गिरफ्तार हुए हैं और न ही उन पर कोई आरोप लगाया गया है। पुलिस का कहना है कि उन्हें सिर्फ कुछ बातों की पुष्टि के लिए बुलाया गया है, ताकि केस में सामने आई जानकारियों को ठीक से समझा जा सके।
बड़ी खबरेंView All
बॉलीवुड
मनोरंजन
ट्रेंडिंग