धर्मेंद्र का सबसे बड़ा फैन: ‘ही-मैन’ के लिए खर्च कर डाले लाखों! खुद का बदल डाला हुलिया

विजय बताते हैं कि धर्मेंद्र ने कहा था– एक मैगजीन की टैलेंट हंट प्रतियोगिता ने उन्हें इंडस्ट्री में एंट्री दिलाई थी। विजय ने सालों की तलाश के बाद मुंबई के चोर बाजार से वह मैगजीन और 1960 के शुरुआती इंटरव्यू की लैमिनेटेड कॉपियां खरीदीं। जब धर्मेंद्र को ये बात पता चली तो उन्होंने अपने पूरे परिवार को बुलाकर वे चीजें दिखाईं और मुझसे मिलवाया। इसके बाद खुशी से गदगद विजय, धर्मेंद्र की फिल्मों के पोस्टर, पोस्टकार्ड इकट्ठा करने लगे। आज तक उन्होंने (विजय) लाखों रुपए खर्च कर दिए।