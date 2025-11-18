मेडिकल रिपोर्ट मिलते ही फूट-फूटकर रोईं दीपिका कक्कड़, गले में गांठ को लेकर दी बड़ी जानकारी

दीपिका कक्कड़ ने मेडिकल रिपोर्ट पर दी जानकारी
Dipika Kakar Liver Cancer: टीवी की फेमस एक्ट्रेस रही दीपिका कक्कड़ को स्टेज 2 लिवर कैंसर है। वह लगातार इसका इलाज करवा रही हैं, उनके पेट में टेनिस बॉल जितना ट्यूमर था जो सर्जरी के बाद निकल चुका हैं। उन्होंने हाल ही में बताया था कि लिवर का 22% हिस्सा काटकर निकाल दिया गया है। वहीं, कुछ समय पहले उन्होंने अपनी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट की जानकारी दी थी और बताया था कि कुछ और भी टेस्ट होने हैं। उन्हीं की रिपोर्ट आ गई है, जिसकी जानकारी दीपिका ने वीडियो में दी और वह रिपोर्ट लेने के बाद हॉस्पिटल में ही रोने लगीं। उनकी हालत बेहद खराब नजर आई। फैंस उनका व्लॉग देखकर चिंता में आ गए हैं।
दीपिका कक्कड़ पति शोएब के साथ अपने कैंसर का इलाज कर रहे डॉक्टर्स से मिली और मेडिकल रिपोर्ट पर जानकारी ली। उन्होंने इस दौरान रोते हुए बताया कि उनका इलाज ठीक चल रहा है और उनकी बॉडी का ट्रीटमेंट पर अच्छा रिस्पॉन्स है। रोते हुए आगे दीपिका ने कहा, "सब ठीक है। हर रोज एक-एक दिन नई चीज होती है। बस ये है कि आप उसके साथ आगे बढ़ते रहो। हम वो पूरी कोशिश कर रहे हैं।"
दीपिका कक्कड़ ने आगे कहा, "आज मेरा थोड़ा इमोशनल ब्रेकडाउन हो ही रहा है। मैं अभी भी रो रही हूं। सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं और सब सही जा रहा है, लेकिन वो जो डर दिल में रहता है न कि बस सब ठीक हो। हर दिन मैं कुछ नई चीज से डील कर रही हूं। मैं अपने डॉक्टर से मिली उन्होंने कहा सब ठीक है। मेरे दूसरे डॉक्टर ने भी कहा है कि सब अच्छा होगा।"
दीपिका कक्कड़ ने आगे अपनी दिनचर्या पर बात करते हुए कहा, "मैं हर दिन नई चीजों से डील कर रही हूं। कभी थायरॉइड ऊपर नीचे हो रहा है। हार्मोन की वजह से बॉडी में बदलाव हो रहा है। स्किन पर सूखापन ज्यादा हो रहा है। कान में और गले में अजीब सा प्रेशर फील होता है। कहने को हर चीज छोटी है लेकिन मुझे हर चीज से डील करना पड़ रहा है। कभी-कभी थकान महसूस होती है, लेकिन हर सुबह मैं खुद को ये ही बोलती हूं कि ये कुछ नहीं हैं या तो हम इसे पकड़कर बैठ सकते हैं या आगे बढ़ सकते हैं। यही सब है जिनसे आप लड़कर आगे बढ़ सकते हो। तो हारना नहीं है।" और फिर दीपिका रोने लगीं और कहा कि ऊपर वाले पर भरोसा रखना है।
दीपिका के पति शोएब ने आगे कहा, "दीपिका कितना भी खुद को मजबूत दिखाए, लेकिन जो इस बीमारी से लड़ रहा है उसे ही पता है कि उस पर क्या गुजर रही है। हमारे हाथ में कुछ नहीं है जो हो गया है सो हो गया है। हम बस उस बीमारी से मजबूती से लड़ सकते हैं और इलाज अच्छा करवा सकते हैं बाकी सब ऊपर वाले पर छोड़ देना चाहिए।"
दीपिका ने आगे बताया कि उन्हें गले में एक गांठ महसूस हो रही है। जो काफी दर्द भी कर रही है। उन्होंने अपने डॉक्टर को दिखाया है तो उनके डॉक्टर का कहना है कि शायद ये कोल्ड की वजह से हो सकती है घबराने की बात नहीं है। अगर आगे कुछ होता है तो टेस्ट करवाएंगे।
