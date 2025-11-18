मेडिकल रिपोर्ट मिलते ही फूट-फूटकर रोईं दीपिका कक्कड़, गले में गांठ को लेकर दी बड़ी जानकारी

दीपिका कक्कड़ ने आगे कहा, "आज मेरा थोड़ा इमोशनल ब्रेकडाउन हो ही रहा है। मैं अभी भी रो रही हूं। सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं और सब सही जा रहा है, लेकिन वो जो डर दिल में रहता है न कि बस सब ठीक हो। हर दिन मैं कुछ नई चीज से डील कर रही हूं। मैं अपने डॉक्टर से मिली उन्होंने कहा सब ठीक है। मेरे दूसरे डॉक्टर ने भी कहा है कि सब अच्छा होगा।"



दीपिका कक्कड़ ने आगे अपनी दिनचर्या पर बात करते हुए कहा, "मैं हर दिन नई चीजों से डील कर रही हूं। कभी थायरॉइड ऊपर नीचे हो रहा है। हार्मोन की वजह से बॉडी में बदलाव हो रहा है। स्किन पर सूखापन ज्यादा हो रहा है। कान में और गले में अजीब सा प्रेशर फील होता है। कहने को हर चीज छोटी है लेकिन मुझे हर चीज से डील करना पड़ रहा है। कभी-कभी थकान महसूस होती है, लेकिन हर सुबह मैं खुद को ये ही बोलती हूं कि ये कुछ नहीं हैं या तो हम इसे पकड़कर बैठ सकते हैं या आगे बढ़ सकते हैं। यही सब है जिनसे आप लड़कर आगे बढ़ सकते हो। तो हारना नहीं है।" और फिर दीपिका रोने लगीं और कहा कि ऊपर वाले पर भरोसा रखना है।