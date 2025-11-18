संजीव कुमार ने ठुकराया प्यार तो डिप्रेशन में रहीं सुलक्षणा पंडित, बहन ने किया खुलासा, बोलीं- 15 साल वह…

विजयता पंडित ने आगे संजीव कुमार के बारे में बात करते हुए कहा, "यह बात हर कोई जानता है कि संजीव कुमार हेमा मालिनी से शादी करना चाहते थे, लेकिन हेमा ने उनकी शर्त शादी के बाद फिल्में छोड़ने को अस्वीकार कर दिया था और शादी न कर पाने से ही संजीव कुमार दुखी थे। वह अक्सर हमारे घर आते थे और मेरी मां उनके लिए खाना बनाती थीं। दिल टूटने के बाद भी वह घंटों सुलक्षणा के साथ बैठते थे और उसी समय उन्होंने हमें 'शोले' की पूरी कहानी भी सुनाई थी।"



विजयता ने कहा कि सुलक्षणा हमेशा से सीधी-सादी थीं और वह घूमना-फिरना नहीं, बल्कि संजीव कुमार से शादी करना चाहती थीं। विजयता को लगता है कि शायद संजीव कुमार ने शादी इसलिए भी नहीं की क्योंकि वह जानते थे कि वह ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाएंगे।