बीमार धर्मेंद्र का हाल लेने 45 साल बाद उनके घर जाएंगी हेमा मालिनी? डिस्चार्ज होकर गए हैं पहली पत्नी के पास

धर्मेंद्र अगले महीने यानी 8 दिसंबर को अपना 90वां जन्मदिन मना रहे हैं। ऐसे में हेमा मालिनी अपने पति और बेटी ईशा देओल अपने पिता के इस साल के जन्मदिन को बेहद स्पेशल तरीके से मनाने की तैयारियों में लगी हुई हैं। इस बर्थडे सेलिब्रेशन में खास दोस्तों और परिवार के सदस्यों को ही बुलाया जाएगा।



बता दें, धर्मेंद्र लगभग 11 से 12 दिन हॉस्पिटल में एडमिट होकर आए हैं। यही वजह है कि धर्मेंद्र का इस साल का जन्मदिन ग्रैंड होने वाला है। खबर ये भी है कि धर्मेंद्र के जन्मदिन के ही दिन ईशा देओल का जन्मदिन भी मनाया जाएगा, क्योंकि 2 नवंबर को ईशा देओल अपना बर्थडे बीमार पिता के हॉस्पिटल में होने की वजह से नहीं मना पाई थीं।