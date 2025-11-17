बीमार धर्मेंद्र का हाल लेने 45 साल बाद उनके घर जाएंगी हेमा मालिनी? डिस्चार्ज होकर गए हैं पहली पत्नी के पास

धर्मेंद्र और हेमा मालिनी
Dharmendra News: बॉलीवुड के हीमैन धर्मेंद्र को लेकर पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री चिंता में है। धर्मेंद्र डिस्चार्ज होकर घर लौट आए हैं और अपना इलाज घर पर ही करवा रहे हैं। धर्मेंद्र को हॉस्पिटल से घर लाने का फैसला उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर ही था।
खबर है कि प्रकाश कौर चाहती थीं कि धर्मेंद्र घर पर उनके और परिवार के साथ ही रहें। ऐसे में धर्मेंद्र को डिस्चार्ज होकर उसी घर पर लेकर गए हैं जहां प्रकाश कौर और उनके दोनों बेटे सनी देओल और बॉबी देओल रहते हैं। अब एक्टर का ट्रीटमेंट परिवार के सामने और उनके घर पर हो रहा है। ऐसे में सवाल है कि क्या हेमा मालिनी धर्मेंद्र से मिलने और उन्हें देखने जाएंगी? क्योंकि शादी के बाद एक बार फिर एक्ट्रेस पति धर्मेंद्र के घर नहीं गई हैं और न ही धर्मेंद्र कभी रात में हेमा मालिनी के घर रुके हैं...
धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की शादी साल 1980 में हुई थी। हेमा मालिनी ने शादी से पहले ये शर्त रखी थी कि एक्टर कभी अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर को तलाक नहीं देंगे। ऐसे में धर्मेंद्र ने खुद हेमा मालिनी के लिए मुंबई में घर खरीदा और वहीं, उनकी दोनों बेटियों ईशा देओल और अहाना देओल का जन्म हुआ।
धर्मेंद्र कभी हेमा मालिनी के घर रात में नहीं रुके, खुद इसका जिक्र उनकी बेटी ईशा देओल ने अपनी किताब में किया था कि उनके पिता कभी रात में घर पर नहीं रुकते थे। वह रोती थी और अपनी मां से कहती थीं कि आखिर क्यों पापा हमारे साथ नहीं रहते? एक इंटरव्यू में हेमा मालिनी ने बताया था कि उन्होंने कभी नहीं चाहा कि उनकी वजह से किसी का घर खराब हो या किसी का घर टूटे। यही वजह है कि वह हमेशा धर्मेंद्र से अलग रहीं।
धर्मेंद्र अगले महीने यानी 8 दिसंबर को अपना 90वां जन्मदिन मना रहे हैं। ऐसे में हेमा मालिनी अपने पति और बेटी ईशा देओल अपने पिता के इस साल के जन्मदिन को बेहद स्पेशल तरीके से मनाने की तैयारियों में लगी हुई हैं। इस बर्थडे सेलिब्रेशन में खास दोस्तों और परिवार के सदस्यों को ही बुलाया जाएगा।
बता दें, धर्मेंद्र लगभग 11 से 12 दिन हॉस्पिटल में एडमिट होकर आए हैं। यही वजह है कि धर्मेंद्र का इस साल का जन्मदिन ग्रैंड होने वाला है। खबर ये भी है कि धर्मेंद्र के जन्मदिन के ही दिन ईशा देओल का जन्मदिन भी मनाया जाएगा, क्योंकि 2 नवंबर को ईशा देओल अपना बर्थडे बीमार पिता के हॉस्पिटल में होने की वजह से नहीं मना पाई थीं।
बड़ी खबरेंView All
बॉलीवुड
मनोरंजन
ट्रेंडिंग