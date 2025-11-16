टूटे अमिताभ बच्चन! इमोशनल पोस्ट शेयर करते हुए बोले- सब छोड़कर जा रहे हैं…

अमिताभ बच्चन ने किया पोस्ट
Amitabh Bachchan Post: बॉलीवुड के लिए पिछले कुछ दिन चिंता और दुख से भरे रहे हैं। जहां एक तरफ दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र और प्रेम चोपड़ा स्वास्थ्य समस्याओं के कारण अस्पताल में भर्ती थे, वहीं दूसरी तरफ भारत की सबसे उम्रदराज अभिनेत्री कामिनी कौशल ने 98 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। इन खबरों से अमिताभ बच्चन काफी परेशान हुए और अब कामिनी कौशल के निधन से वह गहरे सदमे में हैं। उन्होंने एक ब्लॉग शेयर किया है और भावुक पोस्ट लिखकर उन्हें याद किया है। जिसे पढ़कर उनके फैंस भी काफी इमोशनल हो गए हैं।
कामिनी कौशल के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए अमिताभ बच्चन ने उन्हें अपने परिवार की खास दोस्त बताया। उन्होंने लिखा कि सब छोड़कर जा रहे हैं। कामिनी कौशल जी एक महान कलाकार और एक आदर्श इंसान थीं, जिन्होंने इंडस्ट्री में बहुत योगदान दिया।" अमिताभ बच्चन ने खुलासा किया कि कामिनी कौशल का उनके परिवार से खास कनेक्शन था। उन्होंने बताया कि कामिनी कौशल का परिवार और उनकी मां तेजी बच्चन का परिवार, बंटवारे से पहले के पंजाब में अच्छे दोस्त थे।"
अमिताभ बच्चन ने अपने ब्लॉग में आगे लिखा, "कामिनी जी की बड़ी बहन मां जी की बहुत करीबी दोस्त थीं… वे क्लासमेट थीं और समान विचारधारा वाली बहुत ही खुशमिजाज सहेलियां थीं। बड़ी बहन का एक दुर्घटना में दुखद निधन हो गया था और उस समय की परंपरा के अनुसार, ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में, मृतका की बहन की शादी उनके पति यानी उनके जीजा से कर दी गई थी।"
बता दें, कामिनी कौशल ने 40 के दशक में एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा था और 40 से 70 के दशक के बीच अपने करियर के पीक पर रहीं थीं। उन्होंने अपने करियर में राज कपूर, देव आनंद, राज कुमार, धर्मेंद्र से लेकर दिलीप कुमार जैसे सितारों के साथ काम किया। आखिरी बार उन्हें आमिर खान और करीना कपूर की 'लाल सिंह चड्ढा' में देखा गया था, जो 2022 में रिलीज हुई थी।
