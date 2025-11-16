Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

टूटे अमिताभ बच्चन! इमोशनल पोस्ट शेयर करते हुए बोले- सब छोड़कर जा रहे हैं…

Amitabh Bachchan: कामिनी कौशल के जाने पर बिग बी काफी दुखी हैं, उन्होंने भावुक पोस्ट शेयर किया है और एक बड़ा खुलासा किया है उन्होंने बताया है कि कामिनी कौशल से उनके परिवार का गहरा रिश्ता था।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Nov 16, 2025

Amitabh Bachchan emotional

अमिताभ बच्चन ने किया पोस्ट

Amitabh Bachchan Post: बॉलीवुड के लिए पिछले कुछ दिन चिंता और दुख से भरे रहे हैं। जहां एक तरफ दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र और प्रेम चोपड़ा स्वास्थ्य समस्याओं के कारण अस्पताल में भर्ती थे, वहीं दूसरी तरफ भारत की सबसे उम्रदराज अभिनेत्री कामिनी कौशल ने 98 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। इन खबरों से अमिताभ बच्चन काफी परेशान हुए और अब कामिनी कौशल के निधन से वह गहरे सदमे में हैं। उन्होंने एक ब्लॉग शेयर किया है और भावुक पोस्ट लिखकर उन्हें याद किया है। जिसे पढ़कर उनके फैंस भी काफी इमोशनल हो गए हैं।

कामिनी कौशल थी अमिताभ बच्चन की करीबी (Amitabh Bachchan Post)

कामिनी कौशल के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए अमिताभ बच्चन ने उन्हें अपने परिवार की खास दोस्त बताया। उन्होंने लिखा कि सब छोड़कर जा रहे हैं। कामिनी कौशल जी एक महान कलाकार और एक आदर्श इंसान थीं, जिन्होंने इंडस्ट्री में बहुत योगदान दिया।" अमिताभ बच्चन ने खुलासा किया कि कामिनी कौशल का उनके परिवार से खास कनेक्शन था। उन्होंने बताया कि कामिनी कौशल का परिवार और उनकी मां तेजी बच्चन का परिवार, बंटवारे से पहले के पंजाब में अच्छे दोस्त थे।"

तेजी बच्चन से जुड़ा था रिश्ता (Amitabh Bachchan Vlog)

अमिताभ बच्चन ने अपने ब्लॉग में आगे लिखा, "कामिनी जी की बड़ी बहन मां जी की बहुत करीबी दोस्त थीं… वे क्लासमेट थीं और समान विचारधारा वाली बहुत ही खुशमिजाज सहेलियां थीं। बड़ी बहन का एक दुर्घटना में दुखद निधन हो गया था और उस समय की परंपरा के अनुसार, ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में, मृतका की बहन की शादी उनके पति यानी उनके जीजा से कर दी गई थी।"

कामिनी कौशल ने दी शानदार फिल्में (Amitabh Bachchan On Kamini Kaushal)

बता दें, कामिनी कौशल ने 40 के दशक में एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा था और 40 से 70 के दशक के बीच अपने करियर के पीक पर रहीं थीं। उन्होंने अपने करियर में राज कपूर, देव आनंद, राज कुमार, धर्मेंद्र से लेकर दिलीप कुमार जैसे सितारों के साथ काम किया। आखिरी बार उन्हें आमिर खान और करीना कपूर की 'लाल सिंह चड्ढा' में देखा गया था, जो 2022 में रिलीज हुई थी।

ये भी पढ़ें

Dharmendra Health Update: धर्मेंद्र के घर आते ही हेमा मालिनी और ईशा देओल जबरदस्त तैयारी में जुटीं! सामने आई ये वजह
बॉलीवुड
Dharmendra Health Update wife hema malini daughter esha deol preparation of actor 90th birthday grand celebration

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

amitabh bachchan

bollywod news

Bollywood

Published on:

16 Nov 2025 03:38 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / टूटे अमिताभ बच्चन! इमोशनल पोस्ट शेयर करते हुए बोले- सब छोड़कर जा रहे हैं…

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘अब ठाकुर के पैरों तले कुचलकर मरेगा गब्बर…’ 50 साल बाद दिखेगा Sholay का वो क्लाइमैक्स, जो कभी नहीं देखा गया पर्दे पर

'अब ठाकुर के पैरों तले कुचलकर मरेगा गब्बर…' 50 साल बाद दिखेगा Sholay का वो क्लाइमैक्स, जो कभी नहीं देखा गया पर्दे पर
बॉलीवुड

सड़क पर हाथ में फेमस एक्टर का फोटो लिए… पांच साल से शख्स कर रहा है इंतजार, सामने आया वीडियो

Sonu Sood Fan Video Post (1)
बॉलीवुड

हेमा मालिनी नहीं इस पाकिस्तानी लड़की के लिए पागल थे धर्मेंद्र, जानें क्यों रह गया था उनका प्यार अधूरा

Dharmendra First Love story
मनोरंजन

धर्मेंद्र ने भरी सभा में कह दी ऐसी बात… रोने लगे थे सनी देओल, देखें वीडियो

Dharmendra-Sunny Video
बॉलीवुड

ब्लॉकबस्टर फिल्में देने वाली इस सुपरस्टार ने माधुरी-श्रीदेवी को भी छोड़ा पीछे, अचानक बॉलीवुड से हुई गुमनाम

ब्लॉकबस्टर फिल्में देने वाली इस सुपरस्टार ने माधुरी-श्रीदेवी को भी छोड़ा पीछे, अचानक बॉलीवुड से हुई गुमनाम
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.