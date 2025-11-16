टूटे अमिताभ बच्चन! इमोशनल पोस्ट शेयर करते हुए बोले- सब छोड़कर जा रहे हैं…

Amitabh Bachchan Post: बॉलीवुड के लिए पिछले कुछ दिन चिंता और दुख से भरे रहे हैं। जहां एक तरफ दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र और प्रेम चोपड़ा स्वास्थ्य समस्याओं के कारण अस्पताल में भर्ती थे, वहीं दूसरी तरफ भारत की सबसे उम्रदराज अभिनेत्री कामिनी कौशल ने 98 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। इन खबरों से अमिताभ बच्चन काफी परेशान हुए और अब कामिनी कौशल के निधन से वह गहरे सदमे में हैं। उन्होंने एक ब्लॉग शेयर किया है और भावुक पोस्ट लिखकर उन्हें याद किया है। जिसे पढ़कर उनके फैंस भी काफी इमोशनल हो गए हैं।