Dharmendra Health Update: धर्मेंद्र के घर आते ही हेमा मालिनी और ईशा देओल जबरदस्त तैयारी में जुटीं! सामने आई ये वजह

धर्मेंद्र की पत्नी हेमा मालिनी और बेटी ईशा देओल
Dharmendra News: बॉलीवुड के हीमैन दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र की बीते 15 दिन पहले तबीयत खराब हो गई थी, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा था वहीं, 11वें दिन खबर आई कि उनका निधन हो गया है और 89 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया है, लेकिन इसके तुरंत बाद परिवार ने सभी खबरों पर विराम लगा दिया था और बताया था कि वह स्वस्थ हैं और रिकवर हो रहे हैं, अगले ही दिन उनका परिवार उन्हें घर ले आया और घर में ICU रूम बना दिया गया है, अब खबर है कि ईशा देओल और हेमा मालिनी एक बड़ी जबरदस्त तैयारी में जुटे हुए हैं। 8 दिसंबर को पूरा देओल परिवार जश्न मनाएगा।
धर्मेंद्र के घर लौटते ही देओल परिवार के बीच माहौल एक बार फिर पॉजिटिव हो गया है। उनके बेटे सनी देओल और बॉबी देओल लगातार अस्पताल के चक्कर लगा रहे थे और अब पिता को स्वस्थ देखकर सभी के चेहरों पर सुकून है। परिवार के करीबियों का कहना है कि धर्मेंद्र की ऊर्जा और मुस्कान आज भी वैसी ही है, जैसी वह हमेशा परिवार के रखते हैं। उनकी रिकवरी ने सभी को उम्मीद दी है कि आने वाले दिनों में वह पहले की तरह एक्टिव हो जाएंगे।
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो इस बार पूरा देओल परिवार एक साथ धर्मेंद्र का 90वां जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाने की प्लानिंग कर रहा है। बॉलीवुड हंगामा की एक नई रिपोर्ट में बताया गया कि बॉलीवुड के हीमैन की सेहत में सुधार हो रहा है इसलिए, हेमा मालिनी और परिवार अब उनके 90वें जन्मदिन की तैयारी शानदार तरीके से करेगा। वहीं खबर है कि इस पार्टी में सिर्फ करीबी रिश्तेदार और दोस्त शामिल होंगे।
बता दें, ईशा देओल का बर्थडे 2 नवंबर को था जो धर्मेंद्र के हॉस्पिटल में रहने की वजह से सही से नहीं बन पाया था। ईशा अपने पिता के ठीक होने का इंतजार कर रही थीं, इसलिए अब परिवार ने फैसला किया है कि पिता और बेटी दोनों का जन्मदिन एक साथ 8 दिसंबर को धूमधाम से मनाया जाएगा। बता दें, धर्मेंद्र की उम्र अभी 89 साल की है। उनका जन्म साल 1935 को पंजाब के लुधियाना जिले के गांव नसराली में एक जाट सिख परिवार में हुआ था।
