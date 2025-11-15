Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

Dharmendra Health Update: धर्मेंद्र के घर आते ही हेमा मालिनी और ईशा देओल जबरदस्त तैयारी में जुटीं! सामने आई ये वजह

Dharmendra News: धर्मेंद्र 2 दिन पहले हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए हैं और उनका इलाज उनके घर पर ही हो रहा है, लेकिन अब खबर आ रही है कि ईशा देओल और हेमा मालिनी 8 दिसंबर की जबरदस्त तैयारी कर रही हैं खास धर्मेंद्र के लिए, आइये जानते हैं आखिर क्या है उस दिन...

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Nov 15, 2025

Dharmendra Health Update wife hema malini daughter esha deol preparation of actor 90th birthday grand celebration

धर्मेंद्र की पत्नी हेमा मालिनी और बेटी ईशा देओल

Dharmendra News: बॉलीवुड के हीमैन दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र की बीते 15 दिन पहले तबीयत खराब हो गई थी, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा था वहीं, 11वें दिन खबर आई कि उनका निधन हो गया है और 89 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया है, लेकिन इसके तुरंत बाद परिवार ने सभी खबरों पर विराम लगा दिया था और बताया था कि वह स्वस्थ हैं और रिकवर हो रहे हैं, अगले ही दिन उनका परिवार उन्हें घर ले आया और घर में ICU रूम बना दिया गया है, अब खबर है कि ईशा देओल और हेमा मालिनी एक बड़ी जबरदस्त तैयारी में जुटे हुए हैं। 8 दिसंबर को पूरा देओल परिवार जश्न मनाएगा।

धर्मेंद्र की हालत में आया सुधार (Dharmendra Health Update)

धर्मेंद्र के घर लौटते ही देओल परिवार के बीच माहौल एक बार फिर पॉजिटिव हो गया है। उनके बेटे सनी देओल और बॉबी देओल लगातार अस्पताल के चक्कर लगा रहे थे और अब पिता को स्वस्थ देखकर सभी के चेहरों पर सुकून है। परिवार के करीबियों का कहना है कि धर्मेंद्र की ऊर्जा और मुस्कान आज भी वैसी ही है, जैसी वह हमेशा परिवार के रखते हैं। उनकी रिकवरी ने सभी को उम्मीद दी है कि आने वाले दिनों में वह पहले की तरह एक्टिव हो जाएंगे।

धर्मेंद्र का मनाया जाएगा जन्मदिन (Dharmendra 90th Birthday Celebration)

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो इस बार पूरा देओल परिवार एक साथ धर्मेंद्र का 90वां जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाने की प्लानिंग कर रहा है। बॉलीवुड हंगामा की एक नई रिपोर्ट में बताया गया कि बॉलीवुड के हीमैन की सेहत में सुधार हो रहा है इसलिए, हेमा मालिनी और परिवार अब उनके 90वें जन्मदिन की तैयारी शानदार तरीके से करेगा। वहीं खबर है कि इस पार्टी में सिर्फ करीबी रिश्तेदार और दोस्त शामिल होंगे।

पिता धर्मेंद्र के जन्मदिन पर ईशा देओल का भी मनाया जाएगा बर्थडे (Dharmendra News)

बता दें, ईशा देओल का बर्थडे 2 नवंबर को था जो धर्मेंद्र के हॉस्पिटल में रहने की वजह से सही से नहीं बन पाया था। ईशा अपने पिता के ठीक होने का इंतजार कर रही थीं, इसलिए अब परिवार ने फैसला किया है कि पिता और बेटी दोनों का जन्मदिन एक साथ 8 दिसंबर को धूमधाम से मनाया जाएगा। बता दें, धर्मेंद्र की उम्र अभी 89 साल की है। उनका जन्म साल 1935 को पंजाब के लुधियाना जिले के गांव नसराली में एक जाट सिख परिवार में हुआ था।

ये भी पढ़ें

सोनाक्षी सिन्हा के धर्म परिवर्तन पर पति जहीर इकबाल ने दिया बड़ा बयान, फैंस ने लगाई कमेंट की लाइन
बॉलीवुड
Zaheer Iqbal Big Statement on wife Sonakshi Sinha Conversion

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

bollywod news

Bollywood

धर्मेन्द्र

धर्मेंद्र

Updated on:

15 Nov 2025 07:42 pm

Published on:

15 Nov 2025 07:37 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / Dharmendra Health Update: धर्मेंद्र के घर आते ही हेमा मालिनी और ईशा देओल जबरदस्त तैयारी में जुटीं! सामने आई ये वजह

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

जब 50 साल बाद साथ नजर आये थे धर्मेंद्र और मुमताज, स्टेज पर री-क्रिएट किया था रोमांटिक गाना

dharmendra and mumtaz film
बॉलीवुड

ऐसे मुद्दे कोर्ट में दोबारा नहीं आने चाहिए… करिश्मा कपूर की बेटी को जज ने लगाई फटकार

Sunjay Kapur Property Dispute Case
बॉलीवुड

सोनाक्षी सिन्हा के धर्म परिवर्तन पर पति जहीर इकबाल ने दिया बड़ा बयान, फैंस ने लगाई कमेंट की लाइन

Zaheer Iqbal Big Statement on wife Sonakshi Sinha Conversion
बॉलीवुड

Rajkummar Rao and Patralekhaa: राजकुमार राव और पत्रलेखा बने मम्मी-पापा, लगा बधाइयों का तांता

Rajkummar Rao and Patralekhaa Welcome Baby Girl
बॉलीवुड

तबीयत खराब के बीच धीरेंद्र शास्त्री से मिली शिल्पा शेट्टी, हाथ जोड़े जमीन पर बैठी दिखीं एक्ट्रेस

Shilpa Shetty Met Dhirendra Shastri
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.