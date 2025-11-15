Dharmendra Health Update: धर्मेंद्र के घर आते ही हेमा मालिनी और ईशा देओल जबरदस्त तैयारी में जुटीं! सामने आई ये वजह

Dharmendra News: बॉलीवुड के हीमैन दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र की बीते 15 दिन पहले तबीयत खराब हो गई थी, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा था वहीं, 11वें दिन खबर आई कि उनका निधन हो गया है और 89 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया है, लेकिन इसके तुरंत बाद परिवार ने सभी खबरों पर विराम लगा दिया था और बताया था कि वह स्वस्थ हैं और रिकवर हो रहे हैं, अगले ही दिन उनका परिवार उन्हें घर ले आया और घर में ICU रूम बना दिया गया है, अब खबर है कि ईशा देओल और हेमा मालिनी एक बड़ी जबरदस्त तैयारी में जुटे हुए हैं। 8 दिसंबर को पूरा देओल परिवार जश्न मनाएगा।