सोनाक्षी सिन्हा के धर्म परिवर्तन पर पति जहीर इकबाल ने दिया बड़ा बयान, फैंस ने लगाई कमेंट की लाइन

Sonakshi and Zaheer Iqbal: सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की शादी जब हुई थी तो यह एक बड़ा मुद्दा बनी थी, सोनाक्षी ने परिवार के खिलाफ जाकर जहीर को अपना लाइफ पार्टनर चुना था और यही वजह थी कि दोनों ने हिंदू और मुस्लिम तरीके से नहीं बल्कि कोर्ट मैरिज की थी, जिसके बाद लोगों ने इसे लव जिहाद का नाम दे दिया था, फिर कहा गया कि शादी के बाद सोनाक्षी मुस्लिम धर्म कबूल कर लेंगी, अब शादी के लगभग 1 साल बाद खुद जहीर ने सोनाक्षी के धर्म परिवर्तन पर बड़ा बयान दिया है, जो देखते-देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। लोग कमेंट कर रहे हैं और अपनी राय दे रहे हैं।