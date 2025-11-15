Patrika LogoSwitch to English

बॉलीवुड

सोनाक्षी सिन्हा के धर्म परिवर्तन पर पति जहीर इकबाल ने दिया बड़ा बयान, फैंस ने लगाई कमेंट की लाइन

Sonakshi Sinha Conversion: सोनाक्षी सिन्हा एक लंबे अरसे तक मुस्लिम जहीर इकबाल के साथ रिलेशनशिप में रहीं थी और फिर दोनों ने साल 2024 में शादी की थी। अब लगभग 1 साल बाद जहीर ने सोनाक्षी के धर्म परिवर्तन को लेकर जवाब दिया है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Nov 15, 2025

Zaheer Iqbal Big Statement on wife Sonakshi Sinha Conversion

सोनाक्षी सिन्हा के धर्मपरिवर्तन पर दिया जहीर इकबाल ने जवाब

Sonakshi and Zaheer Iqbal: सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की शादी जब हुई थी तो यह एक बड़ा मुद्दा बनी थी, सोनाक्षी ने परिवार के खिलाफ जाकर जहीर को अपना लाइफ पार्टनर चुना था और यही वजह थी कि दोनों ने हिंदू और मुस्लिम तरीके से नहीं बल्कि कोर्ट मैरिज की थी, जिसके बाद लोगों ने इसे लव जिहाद का नाम दे दिया था, फिर कहा गया कि शादी के बाद सोनाक्षी मुस्लिम धर्म कबूल कर लेंगी, अब शादी के लगभग 1 साल बाद खुद जहीर ने सोनाक्षी के धर्म परिवर्तन पर बड़ा बयान दिया है, जो देखते-देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। लोग कमेंट कर रहे हैं और अपनी राय दे रहे हैं।

जहीर इकबाल ने दिया सोनाक्षी सिन्हा के धर्म परिवर्तन पर बयान (Sonakshi and Zaheer Iqbal)

सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल हाल ही में एक प्रमोशनल ट्रिप के लिए अबू धाबी गए थे। कपल ने अपनी इस यात्रा का वीडियो ब्लॉग यूट्यूब पर शेयर किया है। इस वीडियो में सोनाक्षी एक मस्जिद जाने के लिए बेहद उत्साहित नजर आ रही हैं। इसी उत्साह पर जहीर ने ट्रोलर्स को जवाब दिया।

सोनाक्षी ने बताया पहली बार गई हैं मस्जिद (Zaheer Iqbal And Sonakshi Sinha Conversion)

व्लॉग में सोनाक्षी सिन्हा अपनी यात्रा की शुरुआत करते हुए कहती हैं, "आज हम अबू धाबी में हैं, और हमारी यात्रा नॉर्मल होने वाली है। अबू धाबी टूरिज्म ने हमें शहर की खूबसूरती देखने के लिए बुलाया है, और उन्होंने हमारे लिए एक शानदार यात्रा कार्यक्रम तैयार किया है।" इसके बाद सोनाक्षी बताती हैं कि उनका पहला स्टॉप होगा शेख जायद ग्रैंड मस्जिद और मैं बहुत उत्साहित हूं क्योंकि यह पहली बार है कि मैं मस्जिद के अंदर जाऊंगी। मैं मंदिर और चर्च गई हूं, लेकिन मस्जिद कभी नहीं गई।"

सोनाक्षी सिन्हा ने दिया ट्रोलर्स को जवाब

सोनाक्षी की इस बात पर जहीर इकबाल तुरंत वीडियो में मजेदार कमेंट करते हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, "सफाई के लिए बता दूं, मैं इन्हें धर्म परिवर्तन के लिए नहीं ले जा रहा हूं। हम उसे देखने जा रहे हैं क्योंकि वो बहुत खूबसूरत है।" जहीर के इसी कमेंट पर सोनाक्षी ने तुरंत जवाब दिया और कहा, "स्पेशल मैरिज एक्ट, जिंदाबाद!"

फैंस कर रहे कमेंट

सोनाक्षी और जहीर ने इस हाजिर जवाबी से ट्रोलर्स को करारा जवाब दिया है जो अक्सर उनके रिश्ते को लेकर धर्म परिवर्तन जैसी अफवाह उड़ाते रहते हैं। फैंस को दोनों का यह अंदाज काफी पसंद आ रहा है। एक यूजर ने लिखा, "मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कैसे जहीर इशारों इशारों में ट्रोलर्स को मस्त जवाब देते हैं। असली सोना को उसका रियल गोल्ड जहीर मिल गया।" दूसरे ने लिखा, "मुझे इनके पति बहुत अच्छे लगते हैं। वो बहुत मजेदार हैं। उनकी हाजिर जवाबी कमाल की है।" तीसरे ने लिखा, "इनकी जोड़ी सबसे सुंदर है।"

Hindi News / Entertainment / Bollywood / सोनाक्षी सिन्हा के धर्म परिवर्तन पर पति जहीर इकबाल ने दिया बड़ा बयान, फैंस ने लगाई कमेंट की लाइन

