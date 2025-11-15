Patrika LogoSwitch to English

बॉलीवुड

तबीयत खराब के बीच धीरेंद्र शास्त्री से मिली शिल्पा शेट्टी, हाथ जोड़े जमीन पर बैठी दिखीं एक्ट्रेस

Dhirendra Shastri Video: धीरेंद्र शास्त्री की इन दिनों तबीयत ठीक नहीं चल रही है, पदयात्रा के दौरान कई बार वह बेहोश होकर गिर गए हैं। ऐसे में अब शिल्पा शेट्टी ने उनसे मुलाकात की। दोनों का ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Nov 15, 2025

Shilpa Shetty Met Dhirendra Shastri

शिल्पा शेट्टी ने की धीरेंद्र शास्त्री से मुलाकात

Shilpa Shetty Met Dhirendra Shastri: जहां इन दिनों बॉलीवुड में एक्टर धर्मेंद्र की नाजुक हालत को लेकर हर कोई चिंता में है वहीं, शिल्पा शेट्टी का एक वीडियो सामने आया है। इसमें वह बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री से बातचीत करती हुई और हाथ जोड़े उनके सामने बैठी हुई हैं। यह वीडियो उस समय का है जब धीरेंद्र शास्त्री की पदयात्रा मथुरा पहुंची थी। लोग इस वीडियो पर कमेंट कर रहे हैं और इसे खूब पसंद भी किया जा रहा है।

शिल्पा शेट्टी ने जमीन पर बैठे धीरेंद्र शास्त्री से की मुलाकात (Shilpa Shetty Met Dhirendra Shastri)

शिल्पा शेट्टी और धीरेंद्र शास्त्री का जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें देखा जा सकता है कि धीरेंद्र शास्त्री जमीन पर बैठे हुए हैं और वहीं अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी उनसे मिलती हैं और बाबा से मिलकर वह काफी खुश और उत्साहित हो जाती हैं। उनके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल साफ दिख रही है कि वह उनसे मिलकर कितनी ज्यादा खुश हैं।

इतना ही नहीं, शिल्पा को वहीं पर अभिनेता राजपाल यादव भी मिले। राजपाल यादव को देखकर शिल्पा शेट्टी चौंक गईं और खुशी से बोलीं कि वह उनका नंबर ही तलाश रही थीं। धीरेंद्र शास्त्री से मिलने से पहले शिल्पा शेट्टी ने वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर के दर्शन भी किए।

पदयात्रा में शामिल हुए हजारों लोग (Dhirendra Shastri Padyatra)

खबरों के अनुसार, धीरेंद्र शास्त्री की पदयात्रा में कल हजारों लोग शामिल हुए। यह यात्रा दिल्ली और हरियाणा होते हुए उत्तर प्रदेश में दाखिल हुई है। मथुरा में 55 किलोमीटर लंबी यह यात्रा चार दिन में पूरी होगी और 16 नवंबर को खत्म होगी। यूपी में प्रवेश करने के बाद धीरेंद्र शास्त्री ने कहा था, "यूपी में हम ज्यादा सुरक्षित हैं।" बता दें, शिल्पा पहले भी वृंदावन में प्रेमानंद महाराज से मिल चुकी हैं। इस दौरान ही उनके पति राज कुंद्रा ने महाराज जी को अपनी किडनी देने की बात कही थी।

प्रेमानंद महाराज से भी कर चुकी हैं मुलाकात (Shilpa Shetty Premanand Maharaj)

शिल्पा शेट्टी के काम की बात करें तो फिल्म 'बाजीगर' से उन्होंने बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत की थी। वह कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दे चुकी हैं और आखिरी बार उन्हें साल 2023 में आई फिल्म 'सुखी' में देखा गया था। अब वह जल्द ही कन्नड़ फिल्म 'केडी: द डेविल' का नजर आने वाली हैं।

Hindi News / Entertainment / Bollywood / तबीयत खराब के बीच धीरेंद्र शास्त्री से मिली शिल्पा शेट्टी, हाथ जोड़े जमीन पर बैठी दिखीं एक्ट्रेस

