तबीयत खराब के बीच धीरेंद्र शास्त्री से मिली शिल्पा शेट्टी, हाथ जोड़े जमीन पर बैठी दिखीं एक्ट्रेस

शिल्पा शेट्टी और धीरेंद्र शास्त्री का जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें देखा जा सकता है कि धीरेंद्र शास्त्री जमीन पर बैठे हुए हैं और वहीं अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी उनसे मिलती हैं और बाबा से मिलकर वह काफी खुश और उत्साहित हो जाती हैं। उनके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल साफ दिख रही है कि वह उनसे मिलकर कितनी ज्यादा खुश हैं।



इतना ही नहीं, शिल्पा को वहीं पर अभिनेता राजपाल यादव भी मिले। राजपाल यादव को देखकर शिल्पा शेट्टी चौंक गईं और खुशी से बोलीं कि वह उनका नंबर ही तलाश रही थीं। धीरेंद्र शास्त्री से मिलने से पहले शिल्पा शेट्टी ने वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर के दर्शन भी किए।