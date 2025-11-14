Kamini Kaushal Passed Away: फेमस एक्ट्रेस का निधन, 90 से ज्यादा फिल्मों में किया था काम

Kamini Kaushal Passed Away: जहां एक तरफ धर्मेंद्र की नाजुक हालत को देखते हुए इंडस्ट्री में हर कोई उनके लिए दुआ मांग रहा है, वहीं एक बड़ी दुखद खबर आई है। फेमस एक्ट्रेस कामिनी कौशल का निधन हो गया है। उन्होंने 98 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया है। जैसे ही ये खबर आई हर कोई हैरान रह गया। लोग अपनी फेवरेट एक्ट्रेस को श्रद्धांजलि देने लगे और उनकी फोटो शेयर कर कमेंट करने लगे।