Kamini Kaushal Passed Away: फेमस एक्ट्रेस का निधन, 90 से ज्यादा फिल्मों में किया था काम

एक्ट्रेस कामिनी कौशल का निधन
Kamini Kaushal Passed Away: जहां एक तरफ धर्मेंद्र की नाजुक हालत को देखते हुए इंडस्ट्री में हर कोई उनके लिए दुआ मांग रहा है, वहीं एक बड़ी दुखद खबर आई है। फेमस एक्ट्रेस कामिनी कौशल का निधन हो गया है। उन्होंने 98 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया है। जैसे ही ये खबर आई हर कोई हैरान रह गया। लोग अपनी फेवरेट एक्ट्रेस को श्रद्धांजलि देने लगे और उनकी फोटो शेयर कर कमेंट करने लगे।
रिपोर्ट्स के अनुसार, कामिनी कौशल लंबे समय से बढ़ती उम्र के कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रही थीं। उनके निधन की पुष्टि उनके परिवार के एक करीबी सूत्र ने की है। सूत्र ने बताया, "कामिनी कौशल का परिवार बेहद कम जाना-पहचाना है और उन्हें इस समय निजता की जरूरत है।" फिलहाल, परिवार की तरफ से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। उनके परिवार में उनके तीन बेटे। श्रवण, विदुर और राहुल सूद हैं।
कामिनी कौशल भारतीय सिनेमा की एक दिग्गज अभिनेत्री थीं, उन्होंने अपने शानदार करियर में 90 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया था। कामिनी कौशल ने अपने करियर की शुरुआत 1946 में आई फिल्म "नीचा नगर" से की थी। यह फिल्म ऐतिहासिक थी, क्योंकि इसने उसी साल कान फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन पाम अवॉर्ड जीता था।
कामिनी कौशल ने अपने करियर में 'शहीद', 'नदिया के पार', 'शबनम', 'आरजू' और 'बिराज बहू' जैसी कई यादगार फिल्मों में काम किया था। 'दो भाई', 'ज़िद्दी', 'पारस', 'नमूना' और 'गोदान' और कबीर सिंह में भी अहम भूमिका निभाई थी। कबीर सिंह में कामिनी कौशल ने शाहिद कपूर की दादी का रोल निभाया था।
