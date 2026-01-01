1 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

हम बहुत रोए, प्रार्थना भी की….करीना कपूर ने नए साल पर किया ये इमोशनल पोस्ट, फैंस हुए हैरान

Kareena Kapoor: जिस समय पूरा देश नए साल की शुभकामनाएं दे रहा है। वहीं, करीना कपूर ने एक ऐसा पोस्ट शेयर किया, जिसने उनके फैंस को चिंता में डाल दिया। करीना कपूर ने नए साल पर एक बेहद डरावना किस्सा सुनाया है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Jan 01, 2026

Kareena Kapoor Emotional post on New Year said We cried a lot and we prayed also

करीना कपूर ने किया पोस्ट

Kareena Kapoor New Year Post: बॉलीवुड की 'बेबो' यानी करीना कपूर खान अपनी बेबाकी और खुशमिजाज अंदाज के लिए जानी जाती हैं, लेकिन साल 2026 की शुरु होते ही उन्होंने एक ऐसा पोस्ट शेयर किया जिसने उनके फैंस को भावुक कर दिया है। करीना और उनके परिवार के लिए बीता साल (2025) किसी अग्निपरीक्षा से कम नहीं रहा।

ऐसे में करीना कपूर ने नए साल के पहले दिन करीना ने इंस्टाग्राम पर एक दिल छू लेने वाला पोस्ट डाला, जिसमें उन्होंने बीते साल के संघर्षों और डरावने अनुभवों को याद किया है।

करीना कपूर ने किया इमोशनल पोस्ट (Kareena Kapoor New Year Post)

करीना कपूर खान ने पति सैफ अली खान के साथ एक बेहद सादगी भरी तस्वीर शेयर की है। इस फोटो के साथ लिखे कैप्शन ने सबका ध्यान खींचा है। करीना ने लिखा, "हम दोनों यहां बैठकर सोच रहे हैं कि आखिरकार हम इस साल के आखिरी दिन तक पहुंच ही गए। सच कहूं तो 2025 हमारे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। यह साल हमें कई ऐसी चुनौतियों के बीच ले गया, जिन्होंने हमें झकझोर कर रख दिया था।"

करीना ने आगे लिखा, "इस साल हमने बहुत आंसू बहाए, हमने बहुत दुआएं मांगीं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह रही कि हमने हार नहीं मानी। हमने सिर ऊंचा रखकर, चेहरे पर मुस्कान सजाकर और पूरी हिम्मत के साथ हर मुश्किल का सामना किया।"

करीना ने बताई परिवार की ताकत (Kareena Kapoor Saif Ali Khan)

हालांकि करीना ने अपने पोस्ट में किसी खास घटना का नाम नहीं लिया है, लेकिन चर्चा है कि साल 2025 में उनके परिवार के साथ कुछ ऐसी डरावनी घटनाएं घटी थीं, जिसने उनकी सुरक्षा और मानसिक शांति को हिला दिया था। करीना ने अपने बच्चों, तैमूर और जेह का जिक्र करते हुए लिखा कि इस मुश्किल दौर ने उन्हें सिखाया कि बच्चे हमारी सोच से कहीं ज्यादा बहादुर और समझदार होते हैं।

उन्होंने लिखा, "2025 हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखा गया। इंसान की हिम्मत ही उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है। मैंने महसूस किया कि अगर परिवार का साथ हो और आपस में प्यार हो, तो वह हर डर पर भारी पड़ता है।"

फैंस और दोस्तों ने किए कमेंट (Kareena Kapoor reflects on difficult 2025 after Saif Ali Khan attack)

करीना के इस पोस्ट के वायरल होते ही सोशल मीडिया पर उनके फैंस और बॉलीवुड के करीबियों ने कमेंट करना शुरू कर दिया है। सोनम कपूर, करिश्मा कपूर और मलाइका अरोड़ा जैसे सितारों ने उनके साहस की सराहना की है। फैंस का कहना है कि करीना ने जिस तरह से अपनी कमजोरी और अपनी ताकत को दुनिया के सामने रखा है, वह काबिले तारीफ है।

करीना का यह पोस्ट उन सभी लोगों के लिए एक प्रेरणा है जो किसी न किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। उन्होंने यह संदेश दिया है कि चाहे साल कितना भी कठिन क्यों न हो, उम्मीद और अपनों का साथ आपको मंजिल तक पहुंचा ही देता है।

ये भी पढ़ें

सनी और बॉबी को सताई नए साल पर पिता धर्मेंद्र की याद, भावुक होते हुए लिखा- हमारे पापा…
बॉलीवुड
Sunny Deol bobby deol emotional post for father Dharmendra last Film Ikkis Release and new year 2026

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

bollywod news

Bollywood

Bollywood News

करीना कपूर

Published on:

01 Jan 2026 11:37 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / हम बहुत रोए, प्रार्थना भी की….करीना कपूर ने नए साल पर किया ये इमोशनल पोस्ट, फैंस हुए हैरान

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

हो जाईए तैयार, सस्पेंस और थ्रिलर का मिलेगा फुल मजा, जब 2026 में थिएटर पर छाएंगी ये बिग बजट फिल्में

हो जाईए तैयार, सस्पेंस और थ्रिलर का मिलेगा फुल मजा, जब 2026 में थिएटर पर छाएंगी ये बिग बजट फिल्में
बॉलीवुड

Ikkis X Review: धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म ‘इक्कीस’ ने फैंस को किया इमोशनल

Ikkis X Review
बॉलीवुड

हमें लात मारी, बंदूकों से पीटा…ऐश्वर्या- अभिषेक की शादी में हुआ था हंगामा, एक फोटो से शुरू हुई थी बात

Aishwarya Rai Abhishek Bachchan Wedding Ruckus big revealed paparazzi were hit with guns and kicked
बॉलीवुड

सनी और बॉबी को सताई नए साल पर पिता धर्मेंद्र की याद, भावुक होते हुए लिखा- हमारे पापा…

Sunny Deol bobby deol emotional post for father Dharmendra last Film Ikkis Release and new year 2026
बॉलीवुड

Ikkis Screening Celebs Review: कैसी है फिल्म ‘इक्कीस’? सेलेब्स की प्रतिक्रिया आई सामने?

Ikkis Movie
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.