हम बहुत रोए, प्रार्थना भी की….करीना कपूर ने नए साल पर किया ये इमोशनल पोस्ट, फैंस हुए हैरान

करीना कपूर खान ने पति सैफ अली खान के साथ एक बेहद सादगी भरी तस्वीर शेयर की है। इस फोटो के साथ लिखे कैप्शन ने सबका ध्यान खींचा है। करीना ने लिखा, "हम दोनों यहां बैठकर सोच रहे हैं कि आखिरकार हम इस साल के आखिरी दिन तक पहुंच ही गए। सच कहूं तो 2025 हमारे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। यह साल हमें कई ऐसी चुनौतियों के बीच ले गया, जिन्होंने हमें झकझोर कर रख दिया था।"