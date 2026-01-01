हम बहुत रोए, प्रार्थना भी की….करीना कपूर ने नए साल पर किया ये इमोशनल पोस्ट, फैंस हुए हैरान

करीना कपूर ने किया पोस्ट
Kareena Kapoor New Year Post: बॉलीवुड की 'बेबो' यानी करीना कपूर खान अपनी बेबाकी और खुशमिजाज अंदाज के लिए जानी जाती हैं, लेकिन साल 2026 की शुरु होते ही उन्होंने एक ऐसा पोस्ट शेयर किया जिसने उनके फैंस को भावुक कर दिया है। करीना और उनके परिवार के लिए बीता साल (2025) किसी अग्निपरीक्षा से कम नहीं रहा।
ऐसे में करीना कपूर ने नए साल के पहले दिन करीना ने इंस्टाग्राम पर एक दिल छू लेने वाला पोस्ट डाला, जिसमें उन्होंने बीते साल के संघर्षों और डरावने अनुभवों को याद किया है।
करीना कपूर खान ने पति सैफ अली खान के साथ एक बेहद सादगी भरी तस्वीर शेयर की है। इस फोटो के साथ लिखे कैप्शन ने सबका ध्यान खींचा है। करीना ने लिखा, "हम दोनों यहां बैठकर सोच रहे हैं कि आखिरकार हम इस साल के आखिरी दिन तक पहुंच ही गए। सच कहूं तो 2025 हमारे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। यह साल हमें कई ऐसी चुनौतियों के बीच ले गया, जिन्होंने हमें झकझोर कर रख दिया था।"
करीना ने आगे लिखा, "इस साल हमने बहुत आंसू बहाए, हमने बहुत दुआएं मांगीं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह रही कि हमने हार नहीं मानी। हमने सिर ऊंचा रखकर, चेहरे पर मुस्कान सजाकर और पूरी हिम्मत के साथ हर मुश्किल का सामना किया।"
हालांकि करीना ने अपने पोस्ट में किसी खास घटना का नाम नहीं लिया है, लेकिन चर्चा है कि साल 2025 में उनके परिवार के साथ कुछ ऐसी डरावनी घटनाएं घटी थीं, जिसने उनकी सुरक्षा और मानसिक शांति को हिला दिया था। करीना ने अपने बच्चों, तैमूर और जेह का जिक्र करते हुए लिखा कि इस मुश्किल दौर ने उन्हें सिखाया कि बच्चे हमारी सोच से कहीं ज्यादा बहादुर और समझदार होते हैं।
उन्होंने लिखा, "2025 हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखा गया। इंसान की हिम्मत ही उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है। मैंने महसूस किया कि अगर परिवार का साथ हो और आपस में प्यार हो, तो वह हर डर पर भारी पड़ता है।"
करीना के इस पोस्ट के वायरल होते ही सोशल मीडिया पर उनके फैंस और बॉलीवुड के करीबियों ने कमेंट करना शुरू कर दिया है। सोनम कपूर, करिश्मा कपूर और मलाइका अरोड़ा जैसे सितारों ने उनके साहस की सराहना की है। फैंस का कहना है कि करीना ने जिस तरह से अपनी कमजोरी और अपनी ताकत को दुनिया के सामने रखा है, वह काबिले तारीफ है।
करीना का यह पोस्ट उन सभी लोगों के लिए एक प्रेरणा है जो किसी न किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। उन्होंने यह संदेश दिया है कि चाहे साल कितना भी कठिन क्यों न हो, उम्मीद और अपनों का साथ आपको मंजिल तक पहुंचा ही देता है।
बड़ी खबरेंView All
बॉलीवुड
मनोरंजन
ट्रेंडिंग