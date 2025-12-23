Dhurandhar: उजैर बलोच बने दानिश पंडोर कर रहे हैं इस फेमस एक्ट्रेस को डेट? पोस्ट में रोमांटिक तस्वीरें की शेयर

दानिश पंडोर और अहाना कुमरा
Dhurandhar Danish Pandor Girlfriend: फिल्म 'धुरंधर' इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर बवाल काट रही है। फिल्म में रणवीर सिंह (हमजा) से लेकर अक्षय खन्ना (रहमान डकैत) हर कोई सोशल मीडिया पर छाया हुआ है, लेकिन एक और किरदार है जिसे लोग बेहद पसंद कर रहे हैं वह कोई और नहीं बल्कि अक्षय खन्ना के भाई बने 'उजैर बलोच' का खूंखार किरदार निभाने वाले एक्टर दानिश पंडोर हैं। अब उनकी गर्लफ्रेंड को लेकर एक बड़ा हिंट मिला है, जो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है।
खबरों की मानें तो दानिश पडोर बॉलीवुड की फेमस और टैलेंटेड एक्ट्रेस को डेट कर रहे हैं और वह आहना कुमरा हैं। इस बात को हवा उस समय मिली जब अहाना ने दानिश पंडोर के लिए एक स्पेशल पोस्ट शेयर किया।
दानिश पंडोर का जन्मदिन 22 दिसंबर को था। अहाना ने दानिश के साथ अपनी कुछ ऐसी तस्वीरें शेयर की हैं, जिन्हें देखकर फैंस को यकीन हो चला है कि इनके बीच दोस्ती से बढ़कर कुछ है। इन तस्वीरों में दोनों काफी करीब और रोमांटिक अंदाज में पोज देते नजर आ रहे हैं।
आहना ने कैप्शन में अपने दिल की बात लिखते हुए कहा, "जिन्हें मैं जानती हूं, उनमें सबसे दयालु शख्स। हैप्पी हैप्पी बर्थडे DP यानी दानिश पंडोर। मुझे उम्मीद है और मैं दुआ करती हूं कि तुम्हें वह सब कुछ मिले जो तुम्हारा दिल चाहता है। ईश्वर करे जिंदगी हमेशा तुम्हारे साथ अच्छी रहे और तुम्हें वह सारा प्यार, सफलता और खुशी मिले, जिसके तुम हकदार हो। हमेशा तुम्हारे लिए शुभकामनाएं। यह साल 'धुरंधर' रहे डैनी बॉय।"
सिर्फ आहना का पोस्ट ही नहीं, बल्कि उस पर दानिश पंडोर का रिएक्शन भी कम दिलचस्प नहीं था। दानिश ने आहना को शुक्रिया कहते हुए लिखा, "शुक्रिया मेरी शानदार आहना। इतना प्यार भरा मैसेज लिखा है। मिलकर बिल्कुल यही चीज रिपीट कर देना एक बार फिर।" दानिश ने अपने इस कमेंट के साथ दिल और किस वाला इमोजी भी बनाया, जिसने यूजर्स का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है और सोशल मीडिया पर ये खबर आग की तरह फैल गई।
अब ऐसे में आहना के इस पोस्ट पर न केवल फैंस, बल्कि फिल्म इंडस्ट्री के कई सेलेब्स भी कमेंट्स कर रहे हैं। यूजर्स का कहना है कि दोनों की जोड़ी काफी अच्छी लग रही है। हालांकि, दानिश और आहना ने अभी तक आधिकारिक तौर पर अपने रिश्ते की पुष्टि नहीं की है, लेकिन सोशल मीडिया पर उनकी यह बॉन्डिंग सब कुछ बयां कर रही है।
बता दें कि दानिश के लिए यह साल प्रोफेशनल लाइफ में भी शानदार रहा है। 'धुरंधर' में उनके काम की काफी तारीफ हुई है और अब पर्सनल लाइफ में आहना के साथ उनके लिंकअप की खबरों ने उन्हें फिर से सुर्खियों में ला दिया है।
