Dhurandhar: उजैर बलोच बने दानिश पंडोर कर रहे हैं इस फेमस एक्ट्रेस को डेट? पोस्ट में रोमांटिक तस्वीरें की शेयर

Dhurandhar Danish Pandor Girlfriend: फिल्म 'धुरंधर' इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर बवाल काट रही है। फिल्म में रणवीर सिंह (हमजा) से लेकर अक्षय खन्ना (रहमान डकैत) हर कोई सोशल मीडिया पर छाया हुआ है, लेकिन एक और किरदार है जिसे लोग बेहद पसंद कर रहे हैं वह कोई और नहीं बल्कि अक्षय खन्ना के भाई बने 'उजैर बलोच' का खूंखार किरदार निभाने वाले एक्टर दानिश पंडोर हैं। अब उनकी गर्लफ्रेंड को लेकर एक बड़ा हिंट मिला है, जो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है।