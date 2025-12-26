शिल्पा शेट्टी के मॉर्फ्ड वीडियो हटाने का आदेश, बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा- यह बेहद आपत्तिजनक है

अदालत ने कहा कि शिल्पा शेट्टी एक प्रतिष्ठित फिल्म और टीवी हस्ती हैं, जिनके इंस्टाग्राम पर 3.33 करोड़ से अधिक फॉलोअर्स हैं। अदालत के अनुसार, सोशल मीडिया पर फैलाया जा रहा कंटेंट न सिर्फ अशोभनीय है, बल्कि उनकी छवि और प्रतिष्ठा को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसे कंटेंट को जारी रहने देना उनके सम्मानपूर्वक जीवन जीने के मौलिक अधिकार के खिलाफ होगा।