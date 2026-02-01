अजीत पवार की मौत का ‘सस्पेंस’ गहराया! रोहित पवार ने पूछा- CBI आखिर क्या छिपाने की कोशिश कर रही है?

रोहित पवार ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री के लिए एक औपचारिक पत्र तैयार कर लिया है और सबूतों के साथ इसे सौंपने के लिए उनसे मिलने का समय मांगेंगे। उन्होंने कहा, रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और डीजीसीए को भेजी जा चुकी है। 70 प्रतिशत जानकारी अभी भी उनके द्वारा रोकी गई है। हम राजनीति नहीं करना चाहते। हमारी केवल यही मांग है कि जांच ठीक से की जाए। अजित पवार ने भी पहले यही इच्छा जताई थी और संजय राउत जैसे एमवीए नेताओं ने भी शरद पवार के राज्यसभा जाने की ऐसी ही इच्छा व्यक्त की है।