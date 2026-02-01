23 फ़रवरी 2026,

सोमवार

RJD से शहाबुद्दीन की पत्नी को राज्यसभा भेजना चाहते हैं भाई वीरेंद्र, बोले- ओवैसी भी सपोर्ट करेंगे, उनके बिना तो हम…

बिहार राज्यसभा चुनाव से पहले राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने पार्टी से पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब को महागठबंधन उम्मीदवार बनाने की अपील की।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Mukul Kumar

Feb 23, 2026

bihar politics

राजद विधायक भाई वीरेंद्र (फाइल फोटो)

बिहार में पांच राज्यसभा सीटों के चुनाव से पहले पॉलिटिकल हलचल तेज हो गई है। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के सीनियर विधायक भाई वीरेंद्र ने पार्टी लीडरशिप से पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब को महागठबंधन का उम्मीदवार बनाने की अपील की है।

बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली कैंपस में सोमवार को रिपोर्टर्स से बात करते हुए भाई वीरेंद्र ने कहा कि हिना शहाब को मैदान में उतारने से अपोजिशन यूनिटी मजबूत हो सकती है और माइनॉरिटी वोटों को मजबूत करने में मदद मिल सकती है, इसमें असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM का सपोर्ट का भी सपोर्ट मिल सकता है।

क्या बोले राजद विधायक

भाई वीरेंद्र ने जोर देकर कहा कि हिना शहाब को महागठबंधन का आम सहमति वाला कैंडिडेट बनाने से राज्य में जरूरी पॉलिटिकल इक्वेशन को बैलेंस करने में मदद मिलेगी।

उन्होंने दावा किया कि उनके नॉमिनेशन से ओवैसी के पांच विधायकों का सपोर्ट मिल सकता है। वीरेंद्र ने यह भी कहा कि ओवैसी के बिना राजद के नेतृत्व वाले गठबंधन के लिए एक भी राज्यसभा सीट जीतना मुश्किल होगा।

वीरेंद्र ने एक और दावा किया

राजद विधायक ने आगे एक और बड़ा दावा किया कि अगर हिना शहाब मैदान में उतरती हैं, तो सत्ताधारी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस (एनडीए) के कुछ विधायक भी विपक्ष के पक्ष में क्रॉस-वोटिंग कर सकते हैं।

उधर, पॉलिटिकल जानकार इस बयान को हालात का जायजा लेने और हिना शहाब की संभावित उम्मीदवारी पर सहयोगी दलों व पार्टी लीडरशिप दोनों की प्रतिक्रिया का अंदाजा लगाने की कोशिश के तौर पर देख रहे हैं।

ओवैसी की भी राज्यसभा सीट पर नजर

इस बीच, AIMIM के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने साफ किया है कि उनकी पार्टी भी राज्यसभा सीट पर नजर गड़ाए हुए है। उन्होंने सुझाव दिया है कि AIMIM के एक नेता को RJD समेत पूरे विपक्ष के सपोर्ट से चुनाव लड़ना चाहिए।

इस मामले में और भी दिलचस्प बात यह है कि ग्रैंड अलायंस की सहयोगी IIP के MLA आईपी गुप्ता ने हाल ही में हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की, जिससे बदलते राजनीतिक गणित में AIMIM की बढ़ती अहमियत का पता चलता है।

अप्रैल में खत्म होने वाला है कार्यकाल

जनता दल यूनाइटेड के हरिवंश नारायण सिंह और राम नाथ ठाकुर, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उपेंद्र कुशवाहा और राजद नेता प्रेम चंद गुप्ता व एडी सिंह सिंह का कार्यकाल अप्रैल में खत्म होने वाला है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 16 मार्च को वोटिंग की तारीख तय की है।

एक उम्मीदवार को राज्यसभा सीट जीतने के लिए कम से कम 41 विधायकों के सपोर्ट की जरूरत होती है। संख्या के हिसाब से, NDA के पास 202 MLAs का अच्छा-खासा स्ट्रेंथ है, जिससे उसके चार उम्मीदवारों की जीत पक्की है, हालांकि पांचवीं सीट के लिए वह तीन वोट से पीछे रह जाता है।

दूसरी ओर, राजद की लीडरशिप वाले ग्रैंड अलायंस के पास 35 विधायक हैं। उसे राज्यसभा के लिए छह और वोटों की जरूरत है। इस कड़े मुकाबले में, एक बसपा विधायक और पांच AIMIM विधायक का समर्थन तेजस्वी यादव और विपक्षी खेमे के लिए निर्णायक साबित हो सकता है।

Published on:

23 Feb 2026 07:57 pm

Hindi News / National News / RJD से शहाबुद्दीन की पत्नी को राज्यसभा भेजना चाहते हैं भाई वीरेंद्र, बोले- ओवैसी भी सपोर्ट करेंगे, उनके बिना तो हम…

