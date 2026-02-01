अब मिलावटखोरों की खैर नहीं! ‘इलेक्ट्रॉनिक जीभ और नाक’ से होगी लड्डू सामग्री की जांच, तिरुमला में लगी करोड़ों की हाई-टेक लैब

Tirumala Laddu Controversy Ghee Test: देश के प्रसिद्ध तिरुपति बालाजी मंदिर में लड्डू प्रसाद में मिलावट का मामला सामने के बाद अब वेंकटेश्वर मंदिर में प्रसाद की सामग्री जांच के लिए अत्याधुनिक खाद्य प्रयोगशाला स्थापित की जा रही है। इसके बारे में जानकारी देते हुए आंध्र प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री वाई सत्य कुमार यादव ने कहा कि तिरुपति जिले के तिरुमाला में बन रही आत्याधुनिक खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला अगले महीने से काम करना शुरू कर देगी। खाद्य मंत्री ने परियोजना की प्रगति की समीक्षा बैठक के दौरान यह बयान दिया।