क्या है PRAHAAR? पाक समर्थित आतंकवाद और जिहादियों को धूल चटाने के लिए भारत का नया दांव

नई एंटी-टेरर पॉलिसी को सामने लाते हुए गृह मंत्रालय ने कहा- भारत हमेशा आतंकवाद के पीड़ितों के साथ खड़ा रहा है और इस बात पर पक्का यकीन रखता है कि दुनिया में हिंसा को किसी भी तरह से सही नहीं ठहराया जा सकता। यही उसूलों वाला नजरिया है जो आतंकवाद के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस' की भारतीय पॉलिसी को दिखाता है।