गुलामी के प्रतीकों पर मोदी का ‘हथौड़ा’! अब लुटियंस जोन में नहीं दिखेगा लुटियंस, जानें कौन लेगा उसकी जगह?

एडविन लुटियंस (1869-1944) ब्रिटिश आर्किटेक्ट थे, जिन्हें नई दिल्ली के मुख्य डिजाइनर के रूप में जाना जाता है। 1911 में किंग जॉर्ज पंचम ने दिल्ली को राजधानी घोषित किया था। लुटियंस ने सर हर्बर्ट बेकर के साथ मिलकर इंडो-यूरोपीय शैली विकसित की, जिसमें नेोक्लासिकल तत्वों को मुगल, बौद्ध और हिंदू मोटिफ्स से जोड़ा गया। उनके प्रमुख डिजाइन में राष्ट्रपति भवन (तत्कालीन वाइसराय हाउस), इंडिया गेट, नॉर्थ-साउथ ब्लॉक, कनॉट प्लेस और सेरेमोनियल एक्सिस (किंग्सवे, अब राजपथ) शामिल हैं। लुटियंस ने इंग्लैंड में भी कई कंट्री हाउस डिजाइन किए थे। 1918 में उन्हें नाइटहुड मिला। उनकी मृत्यु के बाद राख सेंट पॉल कैथेड्रल में रखी गई।