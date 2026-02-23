तमिलनाडु में वोटर लिस्ट से 74 लाख नाम कटे, SIR के बाद जारी हुई फाइनल लिस्ट, जानें कितने वोटर्स बचे

आपको बता दें कि एसआईआर प्रक्रिया से पहले 27 अक्टूबर, 2025 तक मतदाताओं की संख्या 6.41 करोड़ थी, जो अंतिम सूची के अनुसार 23 फरवरी, 2026 तक घटकर 5.67 करोड़ हो गई है। इस प्रकार से चुनाव वाले राज्य में सूची से 74 लाख से अधिक नाम हटा दिए गए हैं। तमिलनाडु के मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार, मतदाताओं में 2.7 करोड़ पुरुष, 2.8 करोड़ महिलाएं और 7,617 तृतीय लिंग के मतदाता शामिल हैं।