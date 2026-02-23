Mukul Roy Death: मुकुल रॉय को क्यों होना पड़ा भाजपा से अलग? मशहूर TMC नेता को खटक गई थी ये बात

तृणमूल कांग्रेस के नेता मुकुल रॉय। (फोटो- ANI)
तृणमूल कांग्रेस के नेता मुकुल रॉय का कोलकाता के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में निधन हो गया है। उनके निधन पर बेटे व तृणमूल कांग्रेस नेता सुभ्रांशु रॉय का दर्द छलका है।
सुभ्रांशु रॉय ने सोमवार को कहा कि कोलकाता के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में उनके पिता के निधन के बाद भारतीय जनता पार्टी (BJP) से किसी ने उनसे कॉन्टैक्ट नहीं किया।
मुकुल रॉय ने भाजपा को 2021 में छोड़ा क्योंकि 2021 पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद उनकी पार्टी में स्थिति कमजोर हो गई।
सियासी गलियारों में चर्चा है कि शुभेंदु अधिकारी के बढ़ते प्रभाव और लोकसभा में विपक्ष के नेता बनने से मुकुल रॉय को साइडलाइन महसूस हुआ था।
भाजपा में आंतरिक गुटबाजी और पुराने बनाम नए (TMC से आए) नेताओं के बीच रंजिश बढ़ी। जिसके चलते उन्होंने टीएमसी में वापस लौटना ही ठीक समझा।
रिपोर्टर्स से बात करते हुए मुकुल रॉय के बेटे सुभ्रांशु रॉय ने कहा- हम मुकुल रॉय का पार्थिव शरीर दोपहर करीब 12 बजे असेंबली ले जाएंगे।
TMC के टॉप नेताओं ने रोज बातचीत की और उनकी हेल्थ पर नजर रखी। BJP से किसी ने मुझसे कॉन्टैक्ट नहीं किया। सिर्फ सौमित्र खान एक बार उनसे मिलने आए थे।
सुभ्रांशु ने लोगों से हॉस्पिटल कैंपस में व्यवस्था बनाए रखने की भी अपील की। उन्होंने आगे कहा- अब जब मेरे पिता का निधन हो गया है, तो मैं सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा। लेकिन अब यहां कई मरीज आएंगे।
पूर्व रेल मंत्री मुकुल रॉय का आज (23 फरवरी) कोलकाता के साल्ट लेक के अपोलो हॉस्पिटल में निधन हो गया। रॉय को कार्डियक अरेस्ट हुआ। रॉय का पॉलिटिकल करियर लंबा था और वह ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक थे।
बाद में वह 2017 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और जून 2021 में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मौजूदगी में TMC में वापस आ गए। उनके निधन पर दुख जताते हुए ममता बनर्जी ने रॉय को अपना पुराना साथी और कई पॉलिटिकल संघर्षों में साथी बताया।
ममता ने एक्स पोस्ट में कहा- मैं अनुभवी पॉलिटिशियन मुकुल रॉय के निधन की अचानक खबर से बहुत सदमे में हूं और दुखी हूं। वह मेरे लंबे समय के पॉलिटिकल साथी और कई पॉलिटिकल संघर्षों में साथ देने वाले थे। उनके जाने की खबर से मेरा दिल टूट गया है।
इस बीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जाने-माने नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुकुल रॉय के निधन पर दुख जताय। पीएम मोदी ने एक्स पोस्ट में कहा- पूर्व केंद्रीय मंत्री मुकुल रॉय जी के निधन से बहुत दुख हुआ। उनका बहुत ज्यादा राजनीतिक अनुभव और समाज सेवा में उनकी लगन यादगार रहेगी। उनके परिवार और समर्थकों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं।
