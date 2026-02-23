Mukul Roy Death: मुकुल रॉय को क्यों होना पड़ा भाजपा से अलग? मशहूर TMC नेता को खटक गई थी ये बात

इस बीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जाने-माने नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुकुल रॉय के निधन पर दुख जताय। पीएम मोदी ने एक्स पोस्ट में कहा- पूर्व केंद्रीय मंत्री मुकुल रॉय जी के निधन से बहुत दुख हुआ। उनका बहुत ज्यादा राजनीतिक अनुभव और समाज सेवा में उनकी लगन यादगार रहेगी। उनके परिवार और समर्थकों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं।