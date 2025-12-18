कीळडी पुरातत्व खुदाई रिपोर्ट शीघ्र प्रकाशित करने की मांग उठाई डीएमके ने

इतनी देरी क्यों?शिवा ने सवाल किया कि केंद्र सरकार के वकील ने 2023 में मद्रास उच्च न्यायालय को आश्वासन दिया था कि रिपोर्ट नवंबर 2024 तक प्रकाशित कर दी जाएगी, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ। "अब दिसंबर 2025 है, अब तक रिपोर्ट प्रकाशित नहीं हुई। इतनी देरी क्यों?" उन्होंने जानकारी दी कि तमिलनाडु सरकार द्वारा संचालित संग्रहालय में प्रतिदिन 3,000-4,000 और सप्ताहांत में 5,000-6,000 लोग आते हैं।सांसद ने सरकार से रिपोर्ट के साथ विशेषज्ञों की सूची और समीक्षा प्रक्रिया संबंधी विवरण भी सार्वजनिक करने की मांग की, ताकि "वैज्ञानिक पारदर्शिता बढ़े और सांस्कृतिक तथ्यों को दबाया न जाए।" शिवा ने यह भी कहा कि खुदाई तमिलनाडु की है, लेकिन "यह भारतीय संस्कृति को भी दर्शाती है।" शिवा की इस मांग पर संसद में चर्चा हुई और उन्होंने सरकार से शीघ्र रिपोर्ट जारी करने पर जोर दिया।