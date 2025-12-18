18 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

समाचार

कीळडी पुरातत्व खुदाई रिपोर्ट शीघ्र प्रकाशित करने की मांग उठाई डीएमके ने

राज्यसभा में डीएमके सांसद तिरुचि शिवा ने शून्यकाल में उठाया मुद्दा, शिवा ने कहा कि रिपोर्ट जारी करने में हो रही देरी &#8220;तमिल लोगों को उनकी समृद्ध संस्कृति और विरासत समझने के अवसर से वंचित करने&#8221; के समान है। डीएमके सांसद तिरुचि शिवा ने गुरुवार को राज्यसभा में केंद्र सरकार से कीळडी पुरातात्विक खुदाई की [&hellip;]

2 min read
Google source verification

चेन्नई

image

P S VIJAY RAGHAVAN

Dec 18, 2025

डीएमके सांसद तिरुचि शिवा

राज्यसभा में डीएमके सांसद तिरुचि शिवा ने शून्यकाल में उठाया मुद्दा, शिवा ने कहा कि रिपोर्ट जारी करने में हो रही देरी "तमिल लोगों को उनकी समृद्ध संस्कृति और विरासत समझने के अवसर से वंचित करने" के समान है।

डीएमके सांसद तिरुचि शिवा ने गुरुवार को राज्यसभा में केंद्र सरकार से कीळडी पुरातात्विक खुदाई की रिपोर्ट शीघ्र प्रकाशित करने की मांग की है। शिवा ने कहा कि रिपोर्ट जारी करने में हो रही देरी "तमिल लोगों को उनकी समृद्ध संस्कृति और विरासत समझने के अवसर से वंचित करने" के समान है।शिवा ने शून्यकाल के दौरान बताया कि शिवगंगा जिले के मदुरै के समीप स्थित खुदाई स्थल को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने वर्ष 2013-14 में चिन्हित किया था। पुरातत्वविद् के. अमरनाथ रामकृष्ण के नेतृत्व में टीम ने दो वर्षों में 7,500 कलाकृतियां खोजीं। वर्ष 2016 में अमरनाथ के स्थानांतरण के बाद "प्रक्रिया ठप हो गई।"5वीं सदी ईसा पूर्व के बर्तन मिले

शिवा ने बताया कि वर्ष 2017 में मद्रास उच्च न्यायालय के निर्देश पर राज्य पुरातत्व विभाग ने कार्यभार संभाला और 15,000 अतिरिक्त कलाकृतियां खोजीं, जिनमें 5वीं सदी ईसा पूर्व के तमिल ब्राह्मी लिपि वाले बर्तन शामिल हैं। वर्ष 2021 में अमरनाथ के चेन्नई सर्किल के अधीक्षक के रूप में लौटने पर, उन्होंने दो वर्षों की मेहनत के बाद 988 पृष्ठों की रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसकी खोजों की कार्बन जांच फ्लोरिडा की बीटा लैब में कराई गई।

इतनी देरी क्यों?शिवा ने सवाल किया कि केंद्र सरकार के वकील ने 2023 में मद्रास उच्च न्यायालय को आश्वासन दिया था कि रिपोर्ट नवंबर 2024 तक प्रकाशित कर दी जाएगी, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ। "अब दिसंबर 2025 है, अब तक रिपोर्ट प्रकाशित नहीं हुई। इतनी देरी क्यों?" उन्होंने जानकारी दी कि तमिलनाडु सरकार द्वारा संचालित संग्रहालय में प्रतिदिन 3,000-4,000 और सप्ताहांत में 5,000-6,000 लोग आते हैं।सांसद ने सरकार से रिपोर्ट के साथ विशेषज्ञों की सूची और समीक्षा प्रक्रिया संबंधी विवरण भी सार्वजनिक करने की मांग की, ताकि "वैज्ञानिक पारदर्शिता बढ़े और सांस्कृतिक तथ्यों को दबाया न जाए।" शिवा ने यह भी कहा कि खुदाई तमिलनाडु की है, लेकिन "यह भारतीय संस्कृति को भी दर्शाती है।" शिवा की इस मांग पर संसद में चर्चा हुई और उन्होंने सरकार से शीघ्र रिपोर्ट जारी करने पर जोर दिया।

#NepalProtestमें अब तक
डीएमके सांसद तिरुचि शिवा

कीळडी पुरातत्व खुदाई रिपोर्ट शीघ्र प्रकाशित करने की मांग उठाई डीएमके ने

chennai-bio-mining

Chennai Bio-mining: 48.41 लाख टन कचरा हटाकर 100 एकड़ भूमि पुनः प्राप्त

Nepal-Gen Z Protest

नेपाल में Gen-Z ने फिर किया विद्राह, भारत से सटे बारा में लगाया कर्फ्यू, बिहार में घुसपैठ की आशंका

Watch the video.. निगम अफसरों का कमाल, भवन बनाया ही नहीं, संधारण के नाम पर कर दिया 13 लाख का टेंडर

फोटो 03 - पेंच क्षेत्र के ग्रामीणों से चर्चा करते अधिकारी। - फाइल फोटो।

ठंड में जंगल के जरूरतमंदों लोगों को मिलेगी मदद की गर्माहट

Good News.. बीएसपी बेच रहा सोने का सिक्का, लेना है तो करें 12 तक आवेदन

वार्ड में पड़ा मरीज का शव।

सर्जिकल वार्ड में घंटों पड़ा रहा शव, मरीज हुए परेशान

Nepal Voter List Amendment for Gen-Z

भारत में वोट चोरी आरोपों के बाद नेपाल ने उठाया बड़ा कदम, Gen-Z वोटर्स के लिए बदले नियम

GenZ Protest in Nepal

Nepal Gen-Z protest से कैसे भड़की हिंसा की आग, क्या जांच आयोग के सामने आ पाएगा सच ?

उपअभियंता से साइबर ठगी (photo source- Patrika)

MP में आदिवासी युवकों के नाम पर करोड़ों की ठगी, खुलासा होते ही मचा हड़कंप

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

18 Dec 2025 06:02 pm

Published on:

18 Dec 2025 06:00 pm

Hindi News / News Bulletin / कीळडी पुरातत्व खुदाई रिपोर्ट शीघ्र प्रकाशित करने की मांग उठाई डीएमके ने

बड़ी खबरें

View All

समाचार

ट्रेंडिंग

पुलिस देख भागे लुटेरे, राहगीर ने रोका तो धमकी देने लगा… अब ‘तू तो मरेगा’

gwalior crime
ग्वालियर

TVK RALLY : विजय ने ईरोड में डीएमके को बताया ‘बुरी शक्ति’

चेन्नई

इन शिक्षकों को नहीं लगानी होगी ‘ई-अटेंडेंस’, जारी किया गया पत्र

e-attendance
सतना

बांसुरी वादक सिमोन: तानसेन की धरती से दिया 'स्लो डाऊन एव्रीथिंग का संदेश

ग्वालियर

घर में मृत मिले पति-पत्नी, 10 दिन पहले आखिरी बार पड़ोसियों ने देखा था.

indore
इंदौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.