न्यूट्रिक बिल्डर पर कोर्ट का प्रहार… नहर की जमीन मुक्त कराने के लिए बाउंड्रीवॉल पर चला हथौड़ा, टाउनशिप की एनओसी पर संकट

ग्वालियर. हाईकोर्ट की सख्ती के बाद न्यूट्रिक बिल्डिर (नियोटेरिक) आरडी गुप्ता की टेकनपुर के पास बझेरा पंचायत स्थित टाउनशिप की दीवार पर गुरुवार को हथौड़े चले। यहां नहर की जमीन पर अतिक्रमण निकला है, बिल्डर ने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर बाउंड्रीवॉल बनवा दी थी। वहीं दूसरी ओर किसानों ने टाउनशिप की एनओसी निरस्त कराने के लिए हाईकोर्ट में नई याचिका दायर की है। क्योंकि बिल्डर को अनुमति शर्तों के साथ दी गई थी। बारिश का पानी निकाल कर देंगे, बिल्डर ने मनमाना रवैया अपनाया। सरकारी नहर को नष्ट कर दिया और बारिश के पानी भी रोक दिया। जिससे किसानों को ङ्क्षसचाई के लिए पानी नहीं मिल रहा था। साथ ही बारिश का पानी भी खेतों से नहीं निकल पाया।