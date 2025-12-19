गैस कनेक्शन चालू किए बिना बिल वसूली गलत, सेवा में कमी मानते हुए 16,023 रुपए का बिल निरस्त

आयोग के समक्ष दायर परिवाद में उपभोक्ता बलदेव सिंह ने बताया कि 31 मार्च 2017 को घरेलू गैस सप्लाई कनेक्शन के लिए 3,000 रुपए जमा किए गए थे। इसके बाद अवंतिका गैस के कर्मचारियों ने गैस पाइप लाइन तो बिछा दी, लेकिन बर्नर/चूल्हे को गैस केबल से जोड़कर कनेक्शन चालू नहीं किया। कई बार कार्यालय में आवेदन देने के बावजूद गैस सप्लाई शुरू नहीं की गई। परिवाद के अनुसार 25 जनवरी 2024 को बिना गैस कनेक्शन चालू किए मीटर उतार लिया गया और मीटर रीडिंग 0.08 दर्शाते हुए 16,023 रुपए का बिल थमा दिया गया। उपभोक्ता ने इस पर आपत्ति दर्ज कराई, लेकिन एजेंसी की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। आयोग ने माना कि बिना गैस सप्लाई चालू किए बिल जारी करना और राशि की मांग करना स्पष्ट रूप से सेवा में कमी है।