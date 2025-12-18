पुलिस देख भागे लुटेरे, राहगीर ने रोका तो धमकी देने लगा… अब ‘तू तो मरेगा’

बुधवार दोपहर पुलिस को सूचना मिली थी कि विवेक उर्फ भेंडा, अशोक जाटव और एक अन्य बदमाश नए आरओबी के पास बाइक (एमपी 07 जेडआर 2823) से खड़े हैं और उनके पास तमंचा है। सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो तीनों बदमाश बाइक से फूलबाग की ओर भाग निकले। पुलिस ने डायल-112 को भी प्वाइंट किया और पीछा शुरू किया।