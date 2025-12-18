18 दिसंबर 2025,

ग्वालियर

पुलिस देख भागे लुटेरे, राहगीर ने रोका तो धमकी देने लगा… अब ‘तू तो मरेगा’

शहर में दिनदहाड़े तमंचा लेकर वारदात की फिराक में निकले बदमाशों को सतर्क नागरिकों और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में दबोच लिया ...

ग्वालियर

image

Rizwan Khan

Dec 18, 2025

gwalior crime

ग्वालियर. शहर में दिनदहाड़े तमंचा लेकर वारदात की फिराक में निकले बदमाशों को सतर्क नागरिकों और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में दबोच लिया गया। पुलिस को देखकर भागे तीन बदमाशों में से दो को पब्लिक ने घेरकर पकड़ लिया, जबकि तीसरा साथी बाइक से कूदकर फरार हो गया।

बुधवार दोपहर पुलिस को सूचना मिली थी कि विवेक उर्फ भेंडा, अशोक जाटव और एक अन्य बदमाश नए आरओबी के पास बाइक (एमपी 07 जेडआर 2823) से खड़े हैं और उनके पास तमंचा है। सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो तीनों बदमाश बाइक से फूलबाग की ओर भाग निकले। पुलिस ने डायल-112 को भी प्वाइंट किया और पीछा शुरू किया।

भीड़ में फंसे तो बाइक गिराई

गुरुद्वारे के पास भीड़ देख पुलिस ने हल्ला किया। हालात भांपते हुए एक युवक ने बदमाशों की बाइक को धक्का दे दिया, जिससे बाइक फिसल गई और तीनों सडक़ पर गिर पड़े। इसी दौरान दो बदमाशों को लोगों ने दबोच लिया, जबकि तीसरा मौके से फरार हो गया।

पकड़े जाने पर भी दिखाई हेकड़ी

पकड़े गए बदमाश अशोक जाटव ने पुलिस की मदद करने वाले युवक को खुलेआम धमकी दी-खुलकर बोल रहा हूं, तू तो मरेगा। हालांकि उसकी धमकी बेअसर रही। पीछा करती पुलिस टीम मौके पर पहुंची और दोनों बदमाशों को तमंचे सहित गिरफ्तार कर थाने ले गई।

दो दिन पहले जेल से छूटा लुटेरा

पड़ाव थाना टीआई शैलेन्द्र भार्गव ने बताया कि अशोक जाटव दो दिन पहले ही अंबाह, मुरैना जेल से छूटा था। उस पर लूट, चोरी, बलवा और मारपीट के 27 अपराध दर्ज हैं। दूसरा आरोपी विवेक उर्फ भेंडा जनकगंज थाने का वांटेड है। फरार तीसरे बदमाश की तलाश जारी है।

18 Dec 2025 06:09 pm

