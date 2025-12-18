18 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ग्वालियर

6 सेवाएं फेसलेस, पर उप पंजीयकों ने नहीं ली दिलचस्पी, अब हर दिन एक दस्तावेज करना होगा

ग्वालियर में अब तक 8 दस्तावेज ही हुए, फेसलेस में पक्षकार को कार्यालय आने की जरूरत नहीं, शहर या देश, विदेश से भी कर सकते हैं संपादित

2 min read
Google source verification

ग्वालियर

image

Balbir Rawat

Dec 18, 2025

ग्वालियर में अब तक 8 दस्तावेज ही हुए, फेसलेस में पक्षकार को कार्यालय आने की जरूरत नहीं, शहर या देश, विदेश से भी कर सकते हैं संपादित

ग्वालियर में अब तक 8 दस्तावेज ही हुए, फेसलेस में पक्षकार को कार्यालय आने की जरूरत नहीं, शहर या देश, विदेश से भी कर सकते हैं संपादित

प्रदेश के पंजीयन विभाग की सेवाएं फेसलेस हो चुकी हैं। किरायानामा, विक्रय अनुबंध, साझेदारी विलेख, स्वत्व विलेख, लीव एंड लाइसेंस, सुधार विलेख के लिए कार्यालय आने की जरूरत नहीं है। देश-विदेश या घर से इन कामों को किया जा सकता है, लेकिन उप पंजीयक फेसलेस में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। फेसलेल का आंकड़ा न के बराबर है। इस स्थिति को देखते हुए प्रमुख सचिव पंजीयन महानिरीक्षक ने नाराजगी भी जताई है। फेसलेस सेवा आम लोगों तक पहुंच सके, उसके लिए नियम बना दिया है। अब हर उप पंजीयक को एक दिन में एक फेसलेस दस्तावेज करना होगा। जिला पंजीयक ने फेसलेस की दिशा में काम करने को लेकर सभी उप पंजीयकों को आदेश जारी कर दिए हैं।

पंजीयन विभाग में संपदा-2 सॉफ्टवेयर पर काम किया जा रहा है। इस सॉफ्टवेयर में फेसलेस रजिस्ट्री की व्यवस्था है। ग्वालियर के पंजीयन विभाग में किरायानामा, विक्रय अनुबंध, साझेदारी विलेख, स्वत्व विलेख, लीव एंड लाइसेंस, सुधार विलेख के 8 दस्तावेज हुए हैं, जबकि पूरे वित्त वर्ष में 20 हजार दस्तावेज होते हैं। यह स्थिति काफी चिंता जनक है। फेसलेस सेवा से आम लोगों की बचत होगी, क्योंकि उन्हें कार्यालय तक आने की जरूरत नहीं होगी। छोटे से काम के लिए अनावश्यक पैसे भी लिए जाते हैं। इससे भी बच जाते हैं।

आधार व वीडियो से होगा सत्यापन

फेसलेस सेवा के लिए आधार व वीडियो से सत्यापन किया जाएगा। विभाग की वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.एमपीआइजीआर.जीओवी.इन पर वीडियो अपलोड होगा। उप पंजीयक के सामने पक्षकार वीडियो के माध्यम से उपस्थित होंगे।

- इस सेवा के उपयोग होने से पक्षकार का समय बचेगा। जैसे कि बुजुर्गों को कार्यालय तक आने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

- यदि कोई व्यक्ति शहर से बाहर है तो वहीं से किरायानामा, विक्रय अनुबंध, साझेदारी विलेख, स्वत्व विलेख, लीव एंड लाइसेंस, सुधार विलेख कर सकता है।

उप पंजीयक की इसलिए दिलचस्पी नहीं

कार्यालय में सत्यापन के लिए जो पक्षकार उपस्थित होता है, उसे अतिरिक्त पैसे खर्च करने पड़ते हैं। क्योंकि पंजीयन विभाग में कोई भी काम बिना लेनदेन के नहीं होता है। यदि पक्षकार नहीं आया और दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड हो गया तो उप पंजीयक को दस्तावेज संपादित करना पड़ेगा।

- पक्षकार संपत्ति की आईडी बनाकर खुद भी सेवा का लाभ उठा सकता है। इसके लिए सेवा प्रदाता की भी जरूरत नहीं है।

- सेवा प्रदाता के यहां एक दस्तावेज लेखन के औसतन 3000 रुपए तक लिए जाते हैं। जबकि 50 से 100 रुपए शुल्क निर्धारित है।

इनका कहना है

- उप पंजीयकों को प्रतिदिन एक दस्तावेज फेसलेस करने का आदेश दिया है। इस सेवा का प्रचार-प्रसार भी किया जा रहा है। यदि उप पंजीयक फेसलेस दस्तावेज नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

अशोक शर्मा, जिला पंजीयक

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

18 Dec 2025 11:14 am

Published on:

18 Dec 2025 11:13 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / 6 सेवाएं फेसलेस, पर उप पंजीयकों ने नहीं ली दिलचस्पी, अब हर दिन एक दस्तावेज करना होगा

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

इंदौर निगम के अधिकारी साढ़े पांच घंटे फील्ड में रहते, पर ग्वालियर में निकलते नहीं, इसलिए सफाई में पीछे

इंदौर की सफाई व्यवस्था का अध्ययन करके गई कमेटी ने बताई स्थिति, हाईकोर्ट ने सुधार का दिया आदेश
ग्वालियर

AI से बनाया FAKE ट्रेन टिकट, देशभर में अलर्ट के बाद रेलवे का बड़ा फैसला

MP News Fake Train Ticket
ग्वालियर

ग्वालियर चंबल में डकैतों का सफाया ,दोबारा खतरा नहीं बने खात्मे का गुर सीख रहे नव आरक्षक

नवआरक्षक अब नक्सली और डाकुओं से निपटना सीख रहे
ग्वालियर

मौसम का असर: पानी की कमी से बढ़ रहा मांसपेशियों का खिंचाव, नसों में दर्द और जकडऩ की शिकायत बढ़ी

ग्वालियर

हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं की सिक्योरिटी की समीक्षा, अपात्रों के पास गनर, नोटिस जारी

अपात्रों की सिक्योरिटी में लगे पुलिस कर्मी अनैतिक गतिविधियों में भी हो जाते हैं शामिल
ग्वालियर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.