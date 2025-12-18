18 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ग्वालियर

इंदौर निगम के अधिकारी साढ़े पांच घंटे फील्ड में रहते, पर ग्वालियर में निकलते नहीं, इसलिए सफाई में पीछे

इंदौर की सफाई व्यवस्था का अध्ययन करके गई कमेटी ने बताई स्थिति, हाईकोर्ट ने सुधार का दिया आदेश

2 min read
Google source verification

ग्वालियर

image

Balbir Rawat

Dec 18, 2025

इंदौर की सफाई व्यवस्था का अध्ययन करके गई कमेटी ने बताई स्थिति, हाईकोर्ट ने सुधार का दिया आदेश

इंदौर की सफाई व्यवस्था का अध्ययन करके गई कमेटी ने बताई स्थिति, हाईकोर्ट ने सुधार का दिया आदेश

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की युगल पीठ ने बुधवार को शहर की सफाई व्यवस्था व लैंडफिल साइट केदारपुर से कचरा हटाने को लेकर दायर जनहित याचिका की सुनवाई की। सुनवाई के दौरान उस कमेटी के सदस्यों ने इंदौर की सफाई व्यवस्था के बार में न्यायालय को बताया, जिसे अध्ययन करने के लिए इंदौर भेजा गया था। कमेटी के सदस्यों ने बताया कि इंदौर में सुबह 5:30 बजे से 11 बजे के बीच नगर निगम के अधिकारी फील्ड में रहते हैं। ये अधिकारी सफाई व्यवस्था की निगरानी करते हैं, लेकिन ग्वालियर में ऐसी स्थिति नहीं है। अधिकारी फील्ड में नहीं रहते हैं। इस कारण सफाई व्यवस्था बिगड़ी है। इंदौर ग्वालियर से काफी आगे है। कोर्ट ने शहर की सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए युद्ध स्तर पर काम करने का आदेश दिया है।

दरअसल सरताज सिंह ने लैंडफिल साइट पर लगे कचरे के ढेर को लेकर जनहित याचिका दायर की है। हाईकोर्ट ने इंदौर की सफाई व्यवस्था के निरीक्षण के आदेश दिए थे। इस आदेश पर अधिवक्ता समीर श्रीवास्तव, सुनील जैन व नगर निगम के अपर आयुक्त टी प्रतीक राव व उपायुक्त अमरसत्य गुप्ता निरीक्षण के लिए पहुंचे। अधिवक्ताओं ने इंदौर की सफाई व्यवस्था व ग्वालियर की सफाई व्यवस्था की स्थिति से अवगत कराया। ग्वालियर नगर निगम के पास डोर टू डोर कचरा एकत्रित करने के लिए 247 वाहन है, जबकि जरूरत 600 वाहनों की है। वाहनों की संख्या बढ़ाने की जरूरत है।

इंदौर के संबंध में यह दी जानकारी

डोर टू डोर कचरा कलेक्शन: कमेटी के सदस्यों ने डोर टू डोर कचरा कलेक्शन का निरीक्षण किया। गाड़ी में तीन लोग रहते हैं। दो निगम के कर्मचारी रहते हैं और एक एनजीओ का सदस्य। एनजीओ ने शहर के लोगों को जागरूक करने का काम किया है। गाड़ी में कचरा डालने से पहले पांच तरह से उसे अलग कर दिया जाता है। गाड़ी समय पर पहुंचती है। इसलिए लोगों को समय का पता रहता है। इंदौर के लोगों का कचरा गाड़ी में डालने में बड़ा सहयोग रहता है। गीला, सूखा, ई वेस्ट, प्लास्टिक को मौके पर ही अलग कर दिया जाता है।

सेग्रीगेशन सेंटर: कमेटी ने इंदौर का सेग्रीगेशन सेंटर का निरीक्षण किया। यहां पर हर कर्मचारी काम करते हुए मिला। पूरी क्षमता के साथ काम किया जा रहा था। डोर टू डोर कचरा एकत्रित होकर आया, उसे नष्ट करने के लिए सेग्रीगेशन सेंटर से आगे बढ़ा जा रहा था। यह काफी व्यवस्थित भी था।

बायोगैस प्लांट: कमेटी ने इंदौर का बायोगेस प्लांट भी देखा। गीले कचरे से सीएनजी तैयार की जा रही थी। इसकी बिक्री वाहनों के लिए की जा रही थी। इसके अलावा सूखे कचरे से इंदौर नगर निगम हर साल 13 करोड़ रुपए की कमाई कर रही है।

लैंडफिल साइट पर किया पौध रोपण: इंदौर मेें लैंडफिल साइट खत्म हो चुकी है। लैंडफिल साइट के कचरे के ढेर को हटाकर वहां पर पौध रोपण कर दिया है। जबकि ग्वालियर में कूड़े का पहाड़ बना हुआ है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

18 Dec 2025 11:18 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / इंदौर निगम के अधिकारी साढ़े पांच घंटे फील्ड में रहते, पर ग्वालियर में निकलते नहीं, इसलिए सफाई में पीछे

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

6 सेवाएं फेसलेस, पर उप पंजीयकों ने नहीं ली दिलचस्पी, अब हर दिन एक दस्तावेज करना होगा

ग्वालियर में अब तक 8 दस्तावेज ही हुए, फेसलेस में पक्षकार को कार्यालय आने की जरूरत नहीं, शहर या देश, विदेश से भी कर सकते हैं संपादित
ग्वालियर

AI से बनाया FAKE ट्रेन टिकट, देशभर में अलर्ट के बाद रेलवे का बड़ा फैसला

MP News Fake Train Ticket
ग्वालियर

ग्वालियर चंबल में डकैतों का सफाया ,दोबारा खतरा नहीं बने खात्मे का गुर सीख रहे नव आरक्षक

नवआरक्षक अब नक्सली और डाकुओं से निपटना सीख रहे
ग्वालियर

मौसम का असर: पानी की कमी से बढ़ रहा मांसपेशियों का खिंचाव, नसों में दर्द और जकडऩ की शिकायत बढ़ी

ग्वालियर

हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं की सिक्योरिटी की समीक्षा, अपात्रों के पास गनर, नोटिस जारी

अपात्रों की सिक्योरिटी में लगे पुलिस कर्मी अनैतिक गतिविधियों में भी हो जाते हैं शामिल
ग्वालियर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.