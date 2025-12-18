इंदौर निगम के अधिकारी साढ़े पांच घंटे फील्ड में रहते, पर ग्वालियर में निकलते नहीं, इसलिए सफाई में पीछे

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की युगल पीठ ने बुधवार को शहर की सफाई व्यवस्था व लैंडफिल साइट केदारपुर से कचरा हटाने को लेकर दायर जनहित याचिका की सुनवाई की। सुनवाई के दौरान उस कमेटी के सदस्यों ने इंदौर की सफाई व्यवस्था के बार में न्यायालय को बताया, जिसे अध्ययन करने के लिए इंदौर भेजा गया था। कमेटी के सदस्यों ने बताया कि इंदौर में सुबह 5:30 बजे से 11 बजे के बीच नगर निगम के अधिकारी फील्ड में रहते हैं। ये अधिकारी सफाई व्यवस्था की निगरानी करते हैं, लेकिन ग्वालियर में ऐसी स्थिति नहीं है। अधिकारी फील्ड में नहीं रहते हैं। इस कारण सफाई व्यवस्था बिगड़ी है। इंदौर ग्वालियर से काफी आगे है। कोर्ट ने शहर की सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए युद्ध स्तर पर काम करने का आदेश दिया है।