AI से बनाया FAKE ट्रेन टिकट, देशभर में अलर्ट के बाद रेलवे का बड़ा फैसला

MP News: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के दुरुपयोग से फर्जी रेलवे टिकट बनाने का गंभीर मामला सामने आया है। जयपुर रूट पर हेड टीसी ने कुछ छात्रों को उस समय पकड़ा, जब वे मोबाइल में टिकट दिखाकर यात्रा करने की कोशिश कर रहे थे। जांच में सामने आया कि यह टिकट AI टूल की मदद से तैयार किया गया था। छात्रों ने खुद यह फर्जी टिकट बनाया था, लेकिन रेलवे को आशंका है कि आगे चलकर टिकट दलाल भी इस तरह की तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं।