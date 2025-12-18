AI से बनाया FAKE ट्रेन टिकट, देशभर में अलर्ट के बाद रेलवे का बड़ा फैसला

MP News Fake Train Ticket: रेलवे ने झांसी-ग्वालियर मंडल में जांच अभियान तेज किया है। इनसेट फर्जी ट्रेन टिकट। (photo: patrika)
MP News: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के दुरुपयोग से फर्जी रेलवे टिकट बनाने का गंभीर मामला सामने आया है। जयपुर रूट पर हेड टीसी ने कुछ छात्रों को उस समय पकड़ा, जब वे मोबाइल में टिकट दिखाकर यात्रा करने की कोशिश कर रहे थे। जांच में सामने आया कि यह टिकट AI टूल की मदद से तैयार किया गया था। छात्रों ने खुद यह फर्जी टिकट बनाया था, लेकिन रेलवे को आशंका है कि आगे चलकर टिकट दलाल भी इस तरह की तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं।
मामला सामने आने के बाद रेलवे ने एमपी के झांसी सहित सभी मंडलों में अलर्ट जारी कर दिया है। सभी टीटीइ और टीसी के मोबाइल व टैबलेट में टीटीइ ऐप डाउनलोड कराया गया है। संदेह की स्थिति में अब तुरंत क्यूआर कोड स्कैन कर यूटीएस नंबर और टिकट का कलर कोड भी जांचा जा रहा है।
रेलवे अधिकारियों के अनुसार छात्रों ने एक यात्री का अनारक्षित टिकट लिया था, लेकिन AI के जरिए उसी टिकट में सात यात्रियों की एंट्री दर्शा दी गई। मोबाइल में टिकट पूरी तरह असली जैसा दिख रहा था, जिसमें क्यूआर कोड, यात्रा विवरण और राशि दर्ज थी। जांच में फर्जीवाड़ा पकड़ा गया। रेलवे ने स्पष्ट किया है, यूटीएस, एटीवीएम या काउंटर से जारी अनारक्षित टिकट (ई-टिकट और एमटि कट को छोड़कर) यात्री के पास भौतिक रूप में होना चाहिए। मोबाइल में दिखाया ऐसा टिकट मान्य नहीं।
