मौसम का असर: पानी की कमी से बढ़ रहा मांसपेशियों का खिंचाव, नसों में दर्द और जकडऩ की शिकायत बढ़ी

ग्वालियर. मौसम में हो रहे बदलाव का सीधा असर लोगों की सेहत पर पड़ रहा है। अस्पतालों में नसों में ङ्क्षखचाव, मांसपेशियों में दर्द और जकडऩ की शिकायत लेकर पहुंचने वाले मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। चिकित्सकों के अनुसार इस मौसम में शरीर में पानी और नमक की कमी के कारण यह समस्या अधिक बढ़ जाती है। दर्द से राहत पाने के लिए बड़ी संख्या में मरीज फिजियोथेरेपी का सहारा ले रहे हैं। हालात यह हैं कि इन दिनों जेएएच की फिजियोथेरेपी ओपीडी में मरीजों की संख्या बढकऱ करीब 125 प्रतिदिन तक पहुंच गई है, जिससे मरीजों को इलाज के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है।