10 से शुरू होंगी बोर्ड परीक्षाएं-शहरी क्षेत्र के 57 केंद्रों के लिए परीक्षा सामग्री बांटी, कड़ी सुरक्षा में भेजी गई

ग्वालियर. कक्षा 10वीं व 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए शनिवार को शहरी क्षेत्र में बनाए गए 57 परीक्षा केंद्रों के लिए प्रश्नपत्र, उत्तर पुस्तिकाओं का वितरण किया गया। समन्वय संस्था शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कन्या शिंदे की छावनी में सुबह केंद्राध्यक्ष व सहायक केंद्राध्यक्ष प्रश्नपत्र, उत्तर पुस्तिकाएं व अन्य परीक्षा सामग्री लेने पहुंचे। अफसरों द्वारा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में संबंधित केंद्राध्यक्ष व सहायक केंद्राध्यक्ष को परीक्षा सामग्री देने के बाद बसों के माध्यम से संबंधित सेंटर और पुलिस थाने के लिए रवाना किया गया। हालांकि सख्त सुरक्षा के दावों के बीच वितरण स्थल पर समुचित इंतजाम नहीं होने से शुक्रवार की तरह कई केंद्राध्यक्ष और सहायक केंद्राध्यक्षों को खुद अपने हाथों से प्रश्न पत्रों से भरे बॉक्स उठाकर बसों में रखने पड़े। वहीं कुछ शिक्षकों ने अपने अन्य साथियों की मदद से किसी तरह बस तक पहुंचाया। 10 फरवरी से शुरू होने जा रही बोर्ड परीक्षाओं के लिए शुक्रवार को समन्वय संस्था शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कन्या शिंदे की छावनी से ग्रामीण क्षेत्र के 34 परीक्षा केंद्रों के लिए प्रश्नपत्र-कॉपी व अन्य परीक्षा सामग्री का वितरण किया गया था।