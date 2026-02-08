रोटी को लेकर जेयू में छात्रों में हाथापाई, प्रोफेसरों व छात्रों में भगदड़़, बाहरी छात्रों की एंट्री पर लगाई रोक

जीवाजी विश्वविद्यालय के गालव सभागार में उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब खाने के दौरान रोटी मांगने को लेकर छात्रों के बीच हुआ मामूली विवाद देखते ही देखते मारपीट और हाथापाई में बदल गया। छात्रों की लड़ाई इतनी बढ़ गई कि सभागार में मौजूद अन्य छात्र और प्रोफेसर अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागते नजर आए। घटना के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने पुलिस को सूचना दी, लेकिन फिलहाल किसी भी छात्र ने लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई है। हालांकि विभाग की ओर से सभी छात्रों को खेद जताते हुए मैसेज किया गया है कि अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण राष्ट्रीय सम्मेलन के अंतर्गत निर्धारित सांस्कृतिक कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है। घटना के बाद कुलसचिव डॉ राजीव मिश्रा ने विवि के आर्यभट्ट हॉस्टल का निरीक्षण कर बाहरी छात्रों के प्रवेश पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। दरअसल, जीवाजी विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ स्टडीज इन मैनेजमेंट द्वारा "समकालीन प्रबंधन के लिए सतत व्यावसायिक प्रथाएं: नवाचारी समाधानों की खोज" विषय पर दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी शनिवार को आयोजित की गई थी। दोपहर को गालव सभागार में एमबीए एचआर के छात्र प्रियांशु के साथ बाहरी और मैजनमेंट के छात्रों ने खाने को लेकर मारपीट कर दी। इस दौरान वहां लगे टेंट भी फट गया। विवाद अचानक इतना बढ़ हो गया कि कुछ देर के लिए गालव सभागार में कार्यक्रम पूरी तरह ठप पड़ गया और पुलिस को बुलाना पड़ा। बाद में कुलसचिव डॉ राजीव मिश्रा सहित अन्य अफसरों ने गालव सभागार और हॉस्टल का निरीक्षण किया। लेकिन सवाल यह है कि विश्वविद्यालय जैसे संवेदनशील शैक्षणिक परिसर में इस तरह की घटना ने सुरक्षा व्यवस्था और अनुशासन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।