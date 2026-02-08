सात दिन में 50 शिकायतें, सिर्फ 25 का समाधान, वार्ड 32-37 में गंदे पानी की सप्लाई जारी

इंदौर की घटना के बाद प्रदेशभर में भले ही गंदे पानी को लेकर दावे और इंतजाम गिनाए जा रहे हों, लेकिन ग्वालियर की हकीकत इससे ठीक उलट है। शहर के कई वार्डों में आज भी नलों से गंदा पानी आ रहा है और नागरिकों की सेहत खतरे में डाली जा रही है। हालात इतने खराब हैं कि शिकायतों के बाद भी निगम का पीएचई अमला समस्या पर काबू नहीं पा सका। बीते सात दिन में गंदे पानी को लेकर 50 से अधिक शिकायतें नगर निगम को मिलीं। दावा किया जा रहा है कि 25 शिकायतों का निराकरण कर दिया गया है, जबकि 25 पर अभी भी कार्य जारी है। सवाल यह है कि जब मामला पीने के पानी का है, तो कार्यवाही आधी-अधूरी क्यों।