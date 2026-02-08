फूलबाग रोड बंद करने की तैयारी, क्योंकि एलिवेटेड पर डलना स्लैब, वैकल्पिक मार्ग सिर्फ मोतीमहल का

एलिवेटेड रोड के दूसरे चरण में रानी लक्ष्मीबाई समाधि से गुरुद्वारे के बीच पिलर खड़े कर दिए गए हैं। इन पिलरों पर अब रोड के स्लैब डाले जाने हैं। इसके लिए फूलबाग की मुख्य सड़क को बंद करने की आवश्यकता बताई गई है। सेतू संभाग पीडब्ल्यूडी ने इसके लिए एक महीने का ब्लॉक मांगा है। प्रस्ताव के अनुसार सड़क को पूर्णतः बंद कर यातायात को अन्य मार्गों से डायवर्ट किया जाएगा। फूलबाग सड़क मुरार, लश्कर, उपनगर ग्वालियर, सिटी सेंटर और गोला का मंदिर क्षेत्र को जोड़ती है। इस मार्ग से प्रतिदिन एक लाख से अधिक वाहन गुजरते हैं। ऐसे में यदि सड़क पूरी तरह बंद की जाती है, तो यातायात व्यवस्था पर गंभीर असर पड़ सकता है। पुलिस के पास फिलहाल मोती महल मार्ग का ही विकल्प है, लेकिन यह मार्ग इतने अधिक वाहनों का दबाव झेलने की स्थिति में नहीं है।