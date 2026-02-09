जब 18 साल बाद स्कूल पहुंचा छात्र और बोला— “मेरी फीस वापस करो, तुम्हारी शिक्षा बेकार है…”

अजीब मांग और सिस्टम की चतुराई

नाटक की कहानी एक ऐसे पूर्व छात्र 'राधेश्याम' (रितेश गुर्जर) के इर्द-गिर्द घूमती है, जो 18 साल बाद अपने स्कूल लौटता है। उसका तर्क है कि स्कूल में जो कुछ उसे पढ़ाया गया, वह असल जिंदगी में किसी काम का नहीं है, इसलिए उसकी पूरी फीस 'रिफंड' की जाए। इसके बाद प्रिंसिपल और अलग-अलग विषयों के शिक्षकों के बीच शुरू होता है हास्य और तर्क-वितर्क का वह सिलसिला, जो दर्शकों को लोटपोट कर देता है। अंत में सिस्टम की चतुराई जीतती है, लेकिन दर्शकों के जहन में यह सवाल छोड़ जाती है कि क्या हमारी शिक्षा वाकई हमें संस्कारवान बना रही है?