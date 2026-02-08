100 रुपए सस्ती शराब नहीं दी तो सेल्समैन को मारी गोली

चार शहर का नाका निवासी प्रशांत शिवहरे पिंटो पार्क स्थित कंपोजिट शराब दुकान पर सेल्समैन के रूप में कार्यरत है। पुलिस के अनुसार गुरुवार दोपहर को राज कुशवाह, लवकुश पाठक, राकेश कुशवाह और आकाश शराब खरीदने दुकान पर पहुंचे थे। खरीदी गई शराब की बोतल की कीमत 1200 रुपए थी, लेकिन चारों युवक 100 रुपए की छूट की मांग कर रहे थे। नियमों के अनुसार छूट देने से मना करने पर चारों ने प्रशांत को धमकाया और वहां से चले गए।