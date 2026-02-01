एमपी के 122 गांवोें का नक्शा बदल देगा 2300 करोड़ रुपए का यह प्रोजेक्ट

CM Mohan yadav-एमपी में किसानों की माली हालत सुधारने पर सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा है। इसके लिए राज्य सरकार सन 2026 को बाकायदा कृषक कल्याण वर्ष के रूप में मना रही है। कृषि वर्ष के अंतर्गत एक ओर किसानों के लिए हितकारी योजनाएं चलाई जा रहीं हैं वहीं खेती की बेहतरी के भी उपाय किए जा रहे हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बड़ी सिंचाई योजना की घोषणा की। उन्होंने शहडोल सिंचाई काम्प्लेक्स का ऐलान किया। इसके अंतर्गत सोन नदी पर 4 माइक्रो सिंचाई परियोजनाएं प्रस्तावित हैं। करीब 2300 करोड़ रुपए का यह प्रोजेक्ट 122 गांवों का नक्शा ही बदल देगा। इन गांवों में सिंचाई की सुविधा से विकास की नई कहानी लिखी जाएगी।