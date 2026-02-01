8 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

एमपी के 122 गांवोें का नक्शा बदल देगा 2300 करोड़ रुपए का यह प्रोजेक्ट

CM Mohan yadav- 4 छोटी परियोजनाओं से बदलेगी गांवों की तस्वीर, 50 हजार हेक्टेयर में होगी सिंचाई

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

deepak deewan

Feb 08, 2026

Rs 2300 crore project will change the map of 122 villages in MP

Rs 2300 crore project will change the map of 122 villages in MP

CM Mohan yadav-एमपी में किसानों की माली हालत सुधारने पर सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा है। इसके लिए राज्य सरकार सन 2026 को बाकायदा कृषक कल्याण वर्ष के रूप में मना रही है। कृषि वर्ष के अंतर्गत एक ओर किसानों के लिए हितकारी योजनाएं चलाई जा रहीं हैं वहीं खेती की बेहतरी के भी उपाय किए जा रहे हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बड़ी सिंचाई योजना की घोषणा की। उन्होंने शहडोल सिंचाई काम्प्लेक्स का ऐलान किया। इसके अंतर्गत सोन नदी पर 4 माइक्रो सिंचाई परियोजनाएं प्रस्तावित हैं। करीब 2300 करोड़ रुपए का यह प्रोजेक्ट 122 गांवों का नक्शा ही बदल देगा। इन गांवों में सिंचाई की सुविधा से विकास की नई कहानी लिखी जाएगी।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने रविवार को शहडोल जिले का दौरा किया। वे जिले के अलग अलग स्थानों पर आयोजित कार्यक्रमों में शामिल हुए। इस दौरान सीएम मोहन यादव ने शहडोल के किसानों को बड़ी सौगात दी। उन्होंने शहडोल सिंचाई काम्पलेक्स निर्माण की अहम घोषणा की।

सोन नदी पर 4 माइक्रो सिंचाई परियोजनाएं शुरु की जाएंगी

सीएम मोहन यादव ने बताया कि सोन नदी पर 4 माइक्रो सिंचाई परियोजनाएं शुरु की जाएंगी। यह पूरा प्रोजेक्ट करीब 2300 करोड़ रुपए का होगा। शहडोल सिंचाई काम्पलेक्स निर्माण से क्षेत्र में सिंचाई का रकबा बढ़ेगा। प्रोजेक्ट से 50 हजार हैक्टेयर जमीन पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। इलाके के 122 गांवों को प्रोजेक्ट का लाभ मिलेगा।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि भारत वैश्विक मंच पर प्रमुख आर्थिक शक्ति बन कर उभर रहा है। अमेरीका से हुई डील का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समझौते में देश के किसानों के हितों को सबसे ऊपर रखा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि कृषि हो या उद्योग, मध्यप्रदेश सभी क्षेत्रों में लगातार प्रगति कर रहा है। प्रदेश में सिंचाई का रकबा 44 लाख हैक्टेयर हो चुका है।

प्रदेश के किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाओं का भी सीएम मोहन यादव ने उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि किसानों को बिजली में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से 30 लाख सोलर पम्प उपलब्ध कराए जाएंगे। दुग्ध उत्पादन, दलहन उत्पादन के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

08 Feb 2026 09:02 pm

Published on:

08 Feb 2026 09:01 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी के 122 गांवोें का नक्शा बदल देगा 2300 करोड़ रुपए का यह प्रोजेक्ट

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी के 8 शहरों में बिजली जाने की झंझट खत्म, 220 केवी सब स्टेशन की क्षमता बढ़ी

Increased capacity of 220 KV sub-station ends power crisis in 8 cities
भोपाल

होली से पहले ‘स्पेशल ट्रेनों’ का हो गया ऐलान, चेक करें रूट और टाइमिंग

Holi Special Train
भोपाल

Digital arrest करने वालों की खैर नहीं ! सीधे स्टेट साइबर सेल की टीम करेगी जांच

Digital arrest
भोपाल

1 अप्रेल से लागू होंगे जमीनों के नए रेट, AI से बनेगी नई गाइडलाइन

land guidelines
भोपाल

दिमाग में कहां जमा है जानलेवा ‘खून का थक्का’, अब कुछ सेकंड में होगी जांच

blood clot
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.