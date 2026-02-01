एमपी के 8 शहरों में बिजली जाने की झंझट खत्म, 220 केवी सब स्टेशन की क्षमता बढ़ी

MP power- मध्यप्रदेश में जब तब बिजली जाने की समस्या दूर करने के लिए सब स्टेशनों की क्षमता बढ़ाई जा रही है। नए पावर ट्रांसफार्मर ऊर्जीकृत किए जा रहे हैं। मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी (एमपी ट्रांसको) इस दिशा में तेजी से काम कर रही है। इसी क्रम में 220 केवी सबस्टेशन हंडिया में 200 एमवीए का पावर ट्रांसफार्मर ऊर्जीकृत किया गया है। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि इससे हरदा के साथ ही आसपास के अन्य जिलों का ट्रांसमिशन नेटवर्क सुदृढ़ होगा।

हंडिया सबस्टेशन की क्षमता वृद्धि से 8 शहरों और क्षेत्रों में निर्बाध बिजली सप्लाई की जा सकेगी।