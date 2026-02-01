नरसिंहपुर जिले में वनभूमि पर खुदाई-पेड़ों की कटाई कर तैयार हो रहे थे खेत, दो जेसीबी जप्त, चार पर मामला दर्ज



मामले में उपवनमंडल अधिकारी सुनील वर्मा ने बताया कि विभाग को सूचना मिली थी कि करेली वन परिक्षेत्र के विजनपुर बीट क्षेत्र में वन भूमि पर अतिक्रमण किया जा रहा है। जिसमें मुख्य वनसरंक्षक के निर्देशन एवं वन मंडल अधिकारी कल्पना तिवारी के मार्गदर्शन में गठित दल ने कार्रवाई शुरू की। मौके पर पाया गया कि जेसीबी से वन भूमि को नष्ट कर झाडिय़ां काटकर खेती योग्य भूमि तैयार की जा रही थी। दल ने दो जेसीबी को जप्त किया। जानकारी के अनुसार एक जेसीबी अंकित पिता अर्जुन ठाकुर, किसान राजाराम पिता मोहन कौरव निवासी आड़ेगांव से बरामद की गई है, जबकि दूसरी जेसीबी राजेश पिता दामोदर ठाकुर निवासी पलोहा राजमार्ग एवं किसान हरिदास पिता नारायण रजक निवासी बेलखेड़ी से बरामद की।