नरसिंहपुर

हर दिन मिल रहा दो टन प्लास्टिक कचरा, निकाय में नहीं प्रबंधन का मास्टर प्लान

तेजी से विकसित होते नरसिंहपुर नगरीय क्षेत्र के सामने हर दिन बड़े पैमाने पर निकल रहे प्लास्टिक-पॉलिथिन का कचरे का उचित प्रबंधन नहीं हो रहा है। जो आने वाले समय में न सिर्फ निकय के लिए बल्कि नागरिकों के लिए भी बड़ी चुनौती साबित होगा। क्योंकि वर्तमान में [&hellip;]

2 min read
नरसिंहपुर

image

Amit Sharma

Feb 08, 2026

तेजी से विकसित होते नरसिंहपुर नगरीय क्षेत्र के सामने हर दिन बड़े पैमाने पर निकल रहे प्लास्टिक-पॉलिथिन का कचरे का उचित प्रबंधन नहीं हो रहा है। जो आने वाले समय में न सिर्फ निकय के लिए बल्कि नागरिकों के लिए भी बड़ी चुनौती साबित होगा। क्योंकि वर्तमान में ही हर दिन करीब दो टन कचरा निकल रहा है। जिसके उचित प्रबंधन के लिए निकाय के पास कोई मास्टर प्लान नहीं हैं जिससे उम्मीद की जा सके कि भविष्य में यह कचरा निकाय के लिए मुसीबत नहीं बनेगा।
शहर में ठोस कचरा और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के दावे और योजनाएं सिर्फ कागजों तक सीमित हैं। नगरपालिका केवल घरों से कचरा उठाकर डंपिंग यार्ड तक पहुंचा रही है। नतीजतन शहर के ट्रेंचिंग ग्राउंड में पॉलिथिन और प्लास्टिक के पहाड़ खड़े हो गए हैं। उल्लेखनीय है शहर से रोज निकलने वाले कचरे का बड़ा हिस्सा पॉलिथिन और प्लास्टिक है। जिसके पृथक्करण व रीसाइक्लिंग की कोई स्थायी व्यवस्था नहीं है। डंपिंग यार्ड में लगातार ढेर जमा हो रहा है, जिससे प्रदूषण और जलभराव की समस्या और गहरी हो रही है। इस स्थान से लगी जगदंबा कॉलोनी, सांकल रोड और मुशरान वार्ड के लोग इसकी बदबू और बढ़ती समस्या से खासे परेशान हैं।


कचरा उठाने तक सीमित नपा की भूमिका


ठोस कचरा प्रबंधन नियमों के तहत नगर पालिकाओं को प्लास्टिक कचरे का संग्रहण, पृथक्करण और निस्तारण करना चाहिए। नपा की भूमिका अभी सिर्फ कचरा उठाने तक सीमित है। रीसाइक्लिंग, पुन: उपयोग और प्रोसेसिंग को लेकर कोई ठोस कार्ययोजना नहीं है।इधर दूसरी ओरनगरपालिका ने ट्रेंचिंग ग्राउंड में जैविक खाद निर्माण इकाई बनाई थी। करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद यहां आज तक खाद नहीं बनी। नाडेप टंकियां खाली पड़ी हैं और कचरा बिना प्रसंस्करण के यार्ड में फेंका जा रहा है। यह इकाई अब औचित्यहीन साबित हो चुकी है।


सिंगल यूज प्लास्टिक पर कार्रवाई सिर्फ खानापूर्ति


आदेशों के बावजूद बाजारों, हाट-बाजारों और दुकानों में प्लास्टिक बैग का खुलेआम इस्तेमाल हो रहा है। नाले-नालियों और सार्वजनिक जगहों पर प्लास्टिक का ढेर दिखाई देता है। नपा प्रशासन की कार्रवाई पिछले महीनों में महज औपचारिकताओं तक सिमट गई है। ट्रेंचिंग ग्राउंड का एक चौथाई हिस्सा प्लास्टिक के ढेर से अटा पड़ा है।

08 Feb 2026 02:47 pm

नरसिंहपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

बजट में हर वर्ग के कल्याण की चिंता, रोजगार को बढ़ावा, एसटीएससी कल्याण समिति के अध्यक्ष कुलस्ते ने कहा

बजट को पूर्व केंद्रीय मंत्री व संसद की एसटीएससी कल्याण समिति के अध्यक्ष मंडला सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने सर्वहारा वर्ग का हितैषी बताया है।
नरसिंहपुर

कनेक्शन में देरी से नरसिंहपुर रेलवे स्टेशन पर बंद पड़े 36 कैमरे, यात्रियों की सुरक्षा करने नहीं हो पा रही बेहतर निगरानी

जिला मुख्यालय के रेलवे स्टेशन से हर दिन आवाजाही करने वाले औसतन 9 से 10 हजार यात्रियों की सुरक्षा के लिए निगरानी व्यवस्था बेहतर नहीं है। यहां महिनों पहले लगे 36 सीसीटीवी कैमरे अब तक चालू नहीं हो सके हैं।
नरसिंहपुर

संभावनाओं से भरा नरसिंहपुर जिला पर्यटन के नक्शे से दूर, योजनाओं के अभाव में उपेक्षित ऐतिहासिक-धार्मिक स्थल

समूचा जिला धार्मिक आस्था, ऐतिहासिक विरासत और प्राकृतिक सौंदर्य से समृद्ध है, लेकिन अब भी पर्यटन के मानचित्र पर अपनी मजबूत पहचान बनाने से दूर है। जिले में अनेक ऐसे स्थल मौजूद हैं, जिन्हें सुनियोजित ढंग से विकसित किया जाए तो वे प्रदेश ही नहीं, देश स्तर पर भी आकर्षण का केंद्र बन सकते हैं।
नरसिंहपुर

परिवहन की सुस्ती से बढ़ी धान खराब होने की आशंका

Slow transportation
नरसिंहपुर

बोर्ड परीक्षाएं कराने अमला तैयार, स्ट्रांग रूम से थानों में पहुंची गोपनीय सामग्री

उत्कृष्ट विद्यालय से बोर्ड परीक्षाओं की गोपनीय सामग्री लेने सभी 88 केंद्रों से केंद्र अध्यक्ष-सहायक केंद्र अध्यक्ष अपनी-अपनी पेटी लेकर पहुंचे। चुनाव की तर्ज पर सामग्री वितरण करने अलग-अलग पांच काउंटर बनाए गए और हर काउंटर पर 5 से 6 कर्मचारियों की तैनाती रही।
नरसिंहपुर
