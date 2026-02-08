हर दिन मिल रहा दो टन प्लास्टिक कचरा, निकाय में नहीं प्रबंधन का मास्टर प्लान

तेजी से विकसित होते नरसिंहपुर नगरीय क्षेत्र के सामने हर दिन बड़े पैमाने पर निकल रहे प्लास्टिक-पॉलिथिन का कचरे का उचित प्रबंधन नहीं हो रहा है। जो आने वाले समय में न सिर्फ निकय के लिए बल्कि नागरिकों के लिए भी बड़ी चुनौती साबित होगा। क्योंकि वर्तमान में ही हर दिन करीब दो टन कचरा निकल रहा है। जिसके उचित प्रबंधन के लिए निकाय के पास कोई मास्टर प्लान नहीं हैं जिससे उम्मीद की जा सके कि भविष्य में यह कचरा निकाय के लिए मुसीबत नहीं बनेगा।

शहर में ठोस कचरा और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के दावे और योजनाएं सिर्फ कागजों तक सीमित हैं। नगरपालिका केवल घरों से कचरा उठाकर डंपिंग यार्ड तक पहुंचा रही है। नतीजतन शहर के ट्रेंचिंग ग्राउंड में पॉलिथिन और प्लास्टिक के पहाड़ खड़े हो गए हैं। उल्लेखनीय है शहर से रोज निकलने वाले कचरे का बड़ा हिस्सा पॉलिथिन और प्लास्टिक है। जिसके पृथक्करण व रीसाइक्लिंग की कोई स्थायी व्यवस्था नहीं है। डंपिंग यार्ड में लगातार ढेर जमा हो रहा है, जिससे प्रदूषण और जलभराव की समस्या और गहरी हो रही है। इस स्थान से लगी जगदंबा कॉलोनी, सांकल रोड और मुशरान वार्ड के लोग इसकी बदबू और बढ़ती समस्या से खासे परेशान हैं।