कनेक्शन में देरी से नरसिंहपुर रेलवे स्टेशन पर बंद पड़े 36 कैमरे, यात्रियों की सुरक्षा करने नहीं हो पा रही बेहतर निगरानी



नरसिंहपुर रेलवे स्टेशन पर दोनों प्लेटफार्म समेत पूरे परिसर में दिन रात लोगों की आवजाही बनी रहती है। प्लेटफार्म के बाजू से ही रैक प्वाइंट है जहां लोगों की सहज आवाजाही बनी रहती है। अमृत भारत योजना के तहत स्टेशन का कायाकल्प करने तो विभिन्न कार्य हो रहे हैं लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विषय यात्रियों और स्टेशन की सुरक्षा के लिए यहां लगे सीसीटीवी कैमरों को चालू कराने कोई सार्थक कार्रवाई नहीं हो रही है। जिससे प्लेटफार्म, परिसर, रैक प्वाइंट पर आने-जाने वाले लोगों की निगरानी हो सके और तत्वों के अनाधिकृत प्रवेश, अवैध गतिविधियों पर सख्ती से रोक लगाई जा सके। यात्रियों का कहना है कि रेलवे को जल्द से जल्द कैमरों को चालू कराने के लिए कारगर प्रयास करना चाहिए ताकि यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

वर्जन