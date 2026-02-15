15 फ़रवरी 2026,

नरसिंहपुर

महाशिवरात्रि पर दुखद संयोग- महादेव पिपरिया घाट पर नर्मदा में डूबा 15 वर्षीय ओम

incident took place at Mahadev Pipariya Ghat नरसिंहपुर. महाशिवरात्रि पर्व पर जहां विभिन्न घाटों पर श्रद्धालु स्नान और पूजन-अनुष्ठान में जुटे रहे, वहीं नर्मदा के महादेव पिपरिया घाट पर एक दुखद घटना सामने आई। स्नान के दौरान 15 वर्षीय ओम पिता टीकाराम राजोरिया निवासी केंद्रीय जेल कॉलोनी जबलपुर नदी में डूब गया। घटना में यह

नरसिंहपुर

image

Prakash Choubey

Feb 15, 2026

नर्मदा के महादेव पिपरिया घाट पर एक दुखद घटना सामने आई। स्नान के दौरान 15 वर्षीय ओम पिता टीकाराम राजोरिया निवासी केंद्रीय जेल कॉलोनी जबलपुर नदी में डूब गया।

होमगार्ड की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान शुरू किया

incident took place at Mahadev Pipariya Ghat नरसिंहपुर. महाशिवरात्रि पर्व पर जहां विभिन्न घाटों पर श्रद्धालु स्नान और पूजन-अनुष्ठान में जुटे रहे, वहीं नर्मदा के महादेव पिपरिया घाट पर एक दुखद घटना सामने आई। स्नान के दौरान 15 वर्षीय ओम पिता टीकाराम राजोरिया निवासी केंद्रीय जेल कॉलोनी जबलपुर नदी में डूब गया। घटना में यह अजब संयोग है कि बालक का नाम ओम है और घाट का नाम भी महादेव के नाम पर साथ ही दिन भी महाशिवरात्रि।
जानकारी के अनुसार बालक अपने पिता के साथ रिश्तेदारी में ग्राम बडग़ांव आया हुआ था। महाशिवरात्रि के अवसर पर वह पिता के साथ नर्मदा स्नान के लिए महादेव पिपरिया घाट पहुंचा था। स्नान के बाद उसके पिता मंदिर में जल चढ़ाने के लिए गए थे। इसी दौरान बालक गहरे पानी में चला गया और डूब गया।
ठेमी थाना प्रभारी प्रीति मिश्रा ने बताया कि प्रारंभिक जानकारी में यह तथ्य सामने आया है। सूचना मिलते ही पुलिस और होमगार्ड की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया। बालक की निरंतर तलाश हो रही है। महाशिवरात्रि जैसे पावन अवसर पर हुई इस घटना से घाट पर मौजूद श्रद्धालुओं में शोक का माहौल है।

Hindi News / Madhya Pradesh / Narsinghpur / महाशिवरात्रि पर दुखद संयोग- महादेव पिपरिया घाट पर नर्मदा में डूबा 15 वर्षीय ओम

नरसिंहपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

शादी में जा रहे दंपति की आंखों में मिर्ची डालकर मंगलसूत्र लूटने वाले गिरफ्तार

शादी में जा रहे एक दंपति की आंखों में मिर्ची डालकर मंगलसूत्र लूटने वाले दो आरोपियों को स्टेशनगंज पुलिस ने गिरफ्तार किया। वहीं कोतवाली क्षेत्र में एक युवक से 11.25 ग्राम स्मैक बरामद की गई है।
नरसिंहपुर

करों की वसूली में कमी से नपा को नहीं मिल रही तंगी से उबरने संजीवनी

लंबे समय से आर्थिक तंगी से जूझ रही नगरपालिका नरसिंहपुर को बकाया करों की वसूली से संजीवनी नहीं मिल पा रही है। जिससे निकाय तंगी से उबर सके और कर्मचारियों को राहत देने के साथ ही अन्य कार्यो में बनी धन की कमी का रोड़ा दूर किया जा सके
नरसिंहपुर

आउटसोर्स कर्मचारियों को मिलेगा ‘समान वेतन’, EPF और ESI ! लेकिन कब ?

Outsourced employees
नरसिंहपुर

अधूरे पड़े आंगनबाड़ी केंद्रों का समय पर नहीं हो रहा कार्य,जिले भर में एक सैंकड़ा से अधिक स्थानों पर चल रहा है कार्य

जिले में चल रहे आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए अपने भवन का सपना महिनों-वर्षो बाद भी पूरा नहीं हो पा रहा है। कहीं किराए के भवनों में केंद्र चल रहे हैं तो कहीं पंचायत या अन्य किसी सरकारी भवन में केंद्रों का संचालन हो रहा है।
नरसिंहपुर

विद्युत पेंशन भुगतान की ठोस एवं स्थायी गारंटी सुनिश्चित करने मांग, धरना-प्रदर्शन कर सौंपा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन

मप्र विद्युत मंडल पेंशनर्स संयुक्त मोर्चा संघर्ष समिति ने बुधवार को झिरना स्थित विद्युत केंद्र परिसर में अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन अधीक्षण अभियंता के माध्यम से सौंपा।
नरसिंहपुर
