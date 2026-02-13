13 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

नरसिंहपुर

आउटसोर्स कर्मचारियों को मिलेगा ‘समान वेतन’, EPF और ESI ! लेकिन कब ?

MP News: ज्ञापन में प्रमुख रूप से समान कार्य के लिए समान वेतन और समान अधिकार लागू करने की मांग की गई....

नरसिंहपुर

image

Astha Awasthi

Feb 13, 2026

Outsourced employees

Outsourced employees (Photo Source: AI Image)

MP News:मध्यप्रदेश के नरसिंहपुर में ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स, अध्यापक, अंशकालीन, ग्राम पंचायत कर्मचारी संयुक्त मोर्चा, मप्र के बैनर तले आउटसोर्स कर्मचारियों ने अपनी समस्याओं के समाधान और विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया है कि आउटसोर्स कर्मचारी लंबे समय से मध्यप्रदेश शासन के विभिन्न विभागों में सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन उन्हें अनेक गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। समस्याओं के निराकरण के लिए कई बार निवेदन किए जाने के बाद भी अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।

की गई तई मांगे

ज्ञापन में प्रमुख रूप से समान कार्य के लिए समान वेतन और समान अधिकार लागू करने, आउटसोर्स कर्मचारियों का नियमितीकरण करने, सभी कर्मचारियों को समय पर पूरा वेतन देने, ईपीएफ और ईएसआई की सही एवं नियमित सुविधा सुनिश्चित करने, कार्य के अनुसार ग्रेड वेतन देने तथा नौकरी की सुरक्षा प्रदान करते हुए मनमानी छंटनी रोकने की मांग की गई है।

ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया है कि इन मांगों के समर्थन में जिले के आउटसोर्स कर्मचारी कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन देने के लिए उपस्थित होंगे। यदि मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं होती है तो प्रदेश के समस्त आउटसोर्स कर्मचारी हड़ताल करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।मोर्चा पदाधिकारियों ने मांगों पर संवेदनशीलता से विचार कर आवश्यक कार्रवाई करने की अपील की है।

चतुर्थ श्रेणी पदों पर नहीं होगी नियुक्ति

जानकारी के लिए बता दें कि मध्यप्रदेश के किसी भी विभाग में अब चतुर्थ श्रेणी के पदों पर कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं होगी। सरकार ने इन पदों पर आउटसोर्स के माध्यम से नियुक्ति करने संबंधी आदेश को निरस्त कर दिया है। इसके पहले ही सरकार चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया बंद कर चुकी है।

वित्त विभाग द्वारा 31 मार्च 2023 को विभागों में चतुर्थ श्रेणी पदों पर आउटसोर्स के माध्यम से कर्मचारी रखने को लेकर निर्देश जारी किए थे। इसमें रिक्त पदों पर तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर पद पूर्ति जरूरी होने पर आउटसोर्स कर्मियों की सेवाएं लेने की छूट थी, लेकिन बजट के अभाव में नियुक्तियां नहीं की जा सकती थीं।

Mahakal: 15 फरवरी को मध्यरात्रि तक खुले रहेंगे पट, 16 को दिन में होगी 'भस्म आरती'
उज्जैन
Mahakal Ujjain

13 Feb 2026 12:57 pm

नरसिंहपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

करों की वसूली में कमी से नपा को नहीं मिल रही तंगी से उबरने संजीवनी

लंबे समय से आर्थिक तंगी से जूझ रही नगरपालिका नरसिंहपुर को बकाया करों की वसूली से संजीवनी नहीं मिल पा रही है। जिससे निकाय तंगी से उबर सके और कर्मचारियों को राहत देने के साथ ही अन्य कार्यो में बनी धन की कमी का रोड़ा दूर किया जा सके
नरसिंहपुर

अधूरे पड़े आंगनबाड़ी केंद्रों का समय पर नहीं हो रहा कार्य,जिले भर में एक सैंकड़ा से अधिक स्थानों पर चल रहा है कार्य

जिले में चल रहे आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए अपने भवन का सपना महिनों-वर्षो बाद भी पूरा नहीं हो पा रहा है। कहीं किराए के भवनों में केंद्र चल रहे हैं तो कहीं पंचायत या अन्य किसी सरकारी भवन में केंद्रों का संचालन हो रहा है।
नरसिंहपुर

विद्युत पेंशन भुगतान की ठोस एवं स्थायी गारंटी सुनिश्चित करने मांग, धरना-प्रदर्शन कर सौंपा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन

मप्र विद्युत मंडल पेंशनर्स संयुक्त मोर्चा संघर्ष समिति ने बुधवार को झिरना स्थित विद्युत केंद्र परिसर में अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन अधीक्षण अभियंता के माध्यम से सौंपा।
नरसिंहपुर

मिठाई के खाली डिब्बों के नीचे ट्रक में भरी मिली 286 पेटी अंग्रेजी शराब, दो गिरफ्तार

हाइवे क्रमांक 44 पर पुलिस ने 286 पेटी अंग्रेजी शराब लेकर जा रहे एक ट्रक को पकड़ते हुए दो आरोपियों को पकड़ा है। जो नरसिंहपुर से सिलीगुड़ी तक शराब की इस खेप को पहुंचाने के लिए बस के जरिए नरसिंहपुर पहुंचे थे। पुलिस ने जो ट्रक जप्त किया है उसके चेचिस नंबर और वाहन नंबर के बीच भी कुछ अंकों का हेरफेर बताया जा रहा है
नरसिंहपुर

बोर्ड परीक्षा का आगाज, 12वीं अंग्रेजी का पहला पर्चा शांतिपूर्ण संपन्न

Board exams begin
नरसिंहपुर
