करों की वसूली में कमी से नपा को नहीं मिल रही तंगी से उबरने संजीवनी

recovery of outstanding taxes नरसिंहपुर. लंबे समय से आर्थिक तंगी से जूझ रही नगरपालिका नरसिंहपुर को बकाया करों की वसूली से संजीवनी नहीं मिल पा रही है। जिससे निकाय तंगी से उबर सके और कर्मचारियों को राहत देने के साथ ही अन्य कार्यो में बनी धन की कमी का रोड़ा दूर किया जा सके। खास यह भी है कि करों की वसूली के लिए वार्ड प्रभारियों को जो लक्ष्य और जिम्मेदारी दी गई है उसमें प्रभारी भी खरे नहीं उतर पा रहे हैं। जिससे वसूली लक्ष्य के मुकाबले कम आ रही है।

नगर पालिका परिषद नरसिंहपुर के तहत आने 28 वार्डो से वित्तीय वर्ष 2025-26 में कई मदों में वसूली लक्ष्य से काफी कम रही है। आंकड़ों के मुताबिक मार्च तक कुल कर मांग 5 करोड़ 54 लाख 11 हजार 418 रुपए के मुकाबले अब तक लगभग 2 करोड़ 21 लाख 31 हजार 237 रुपए की ही वसूली हो सकी है, जो करीब 40 प्रतिशत के आसपास है। जिसमें संपत्तिकर, समेकित कर, नगर विकास उपकर, प्रकाश उपकर, विशेष सफाई कर, वार्षिक भवन भूमि किराया, जलकर और अन्य कर शामिल हैं। इनमें से कई मदों में वसूली की दर 20 से 40 प्रतिशत के बीच ही दर्ज की गई है। कुछ मदों में स्थिति और कमजोर है, जहां लक्ष्य के मुकाबले वसूली बेहद कम बताई जा रही है।

निकाय के अनुसार संपत्तिकर में लगभग 28 प्रतिशत, समेकित कर में 39 प्रतिशत, नगर विकास उपकर में करीब 22 प्रतिशत तथा प्रकाश उपकर में लगभग 24 प्रतिशत वसूली दर्ज की गई है। विशेष सफाई कर में लगभग 47 प्रतिशत और जलकर में करीब 66 प्रतिशत वसूली हुई है, जबकि अन्य करों में 100 प्रतिशत वसूली दर्ज हुई है।

नगर पालिका के कर विभाग के अनुसार लक्ष्य के अनुरूप वसूली बढ़ाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है और बकायादारों से संपर्क कर भुगतान कराने की प्रक्रिया जारी है। अधिकारियों का कहना है कि वित्तीय वर्ष समाप्ति तक वसूली में और सुधार की उम्मीद है।

फैक्ट फाइल (मदवार वसूली और बकाया)

संपत्तिकर

वसूली- 60,87,453 रुपए

बकाया-1,58,34,254 रुपए

समेकित कर

वसूली- 11,06,529 रुपए

बकाया-17,66,678 रुपए

नगर विकास उपकर

वसूली-12,00,890 रुपए

बकाया- 42,79,780 रुपए

प्रकाश उपकर

वसूली-19,40,543 रुपए

बकाया-62,17,514 रुपए

विशेष सफाई कर

वसूली- 6,07,945 रुपए

बकाया- 6,72,955 रुपए

वार्षिक भवन भूमि किराया

वसूली- 4,58,348 रुपए

बकाया- 14,73,652 रुपए

जलकर

वसूली-59,44,380 रुपए

बकाया- 30,53,350 रुपए

कुल

कुल वसूली-2,21,31,237 रुपए

कुल बकाया- 3,32,80,181 रुपए

वर्जन

करों की वसूली अधिक से अधिक कराने निरंतर प्रभारियों को निर्देश दिए जा रहे हैं। जो वसूली में लापरवाही बरत रहे हैं या उनकी वसूली कम रहेगी उन्हें नोटिस देकर जबाब लिया जाएगा। निकाय की लोगों से भी अपील है कि वह करों का भुगतान समय पर करें जिससे नगर विकास के कार्य सुचारू चल सकें।