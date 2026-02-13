13 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नरसिंहपुर

करों की वसूली में कमी से नपा को नहीं मिल रही तंगी से उबरने संजीवनी

recovery of outstanding taxes नरसिंहपुर. लंबे समय से आर्थिक तंगी से जूझ रही नगरपालिका नरसिंहपुर को बकाया करों की वसूली से संजीवनी नहीं मिल पा रही है। जिससे निकाय तंगी से उबर सके और कर्मचारियों को राहत देने के साथ ही अन्य कार्यो में बनी धन की कमी का रोड़ा दूर किया जा सके। खास [&hellip;]

2 min read
Google source verification

नरसिंहपुर

image

Prakash Choubey

Feb 13, 2026

लंबे समय से आर्थिक तंगी से जूझ रही नगरपालिका नरसिंहपुर को बकाया करों की वसूली से संजीवनी नहीं मिल पा रही है। जिससे निकाय तंगी से उबर सके और कर्मचारियों को राहत देने के साथ ही अन्य कार्यो में बनी धन की कमी का रोड़ा दूर किया जा सके

नगरपालिका जहां करों की वसूली में वृद्धि नहीं हो रही है।

recovery of outstanding taxes नरसिंहपुर. लंबे समय से आर्थिक तंगी से जूझ रही नगरपालिका नरसिंहपुर को बकाया करों की वसूली से संजीवनी नहीं मिल पा रही है। जिससे निकाय तंगी से उबर सके और कर्मचारियों को राहत देने के साथ ही अन्य कार्यो में बनी धन की कमी का रोड़ा दूर किया जा सके। खास यह भी है कि करों की वसूली के लिए वार्ड प्रभारियों को जो लक्ष्य और जिम्मेदारी दी गई है उसमें प्रभारी भी खरे नहीं उतर पा रहे हैं। जिससे वसूली लक्ष्य के मुकाबले कम आ रही है।
नगर पालिका परिषद नरसिंहपुर के तहत आने 28 वार्डो से वित्तीय वर्ष 2025-26 में कई मदों में वसूली लक्ष्य से काफी कम रही है। आंकड़ों के मुताबिक मार्च तक कुल कर मांग 5 करोड़ 54 लाख 11 हजार 418 रुपए के मुकाबले अब तक लगभग 2 करोड़ 21 लाख 31 हजार 237 रुपए की ही वसूली हो सकी है, जो करीब 40 प्रतिशत के आसपास है। जिसमें संपत्तिकर, समेकित कर, नगर विकास उपकर, प्रकाश उपकर, विशेष सफाई कर, वार्षिक भवन भूमि किराया, जलकर और अन्य कर शामिल हैं। इनमें से कई मदों में वसूली की दर 20 से 40 प्रतिशत के बीच ही दर्ज की गई है। कुछ मदों में स्थिति और कमजोर है, जहां लक्ष्य के मुकाबले वसूली बेहद कम बताई जा रही है।
निकाय के अनुसार संपत्तिकर में लगभग 28 प्रतिशत, समेकित कर में 39 प्रतिशत, नगर विकास उपकर में करीब 22 प्रतिशत तथा प्रकाश उपकर में लगभग 24 प्रतिशत वसूली दर्ज की गई है। विशेष सफाई कर में लगभग 47 प्रतिशत और जलकर में करीब 66 प्रतिशत वसूली हुई है, जबकि अन्य करों में 100 प्रतिशत वसूली दर्ज हुई है।
नगर पालिका के कर विभाग के अनुसार लक्ष्य के अनुरूप वसूली बढ़ाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है और बकायादारों से संपर्क कर भुगतान कराने की प्रक्रिया जारी है। अधिकारियों का कहना है कि वित्तीय वर्ष समाप्ति तक वसूली में और सुधार की उम्मीद है।
फैक्ट फाइल (मदवार वसूली और बकाया)
संपत्तिकर
वसूली- 60,87,453 रुपए
बकाया-1,58,34,254 रुपए
समेकित कर
वसूली- 11,06,529 रुपए
बकाया-17,66,678 रुपए
नगर विकास उपकर
वसूली-12,00,890 रुपए
बकाया- 42,79,780 रुपए
प्रकाश उपकर
वसूली-19,40,543 रुपए
बकाया-62,17,514 रुपए
विशेष सफाई कर
वसूली- 6,07,945 रुपए
बकाया- 6,72,955 रुपए
वार्षिक भवन भूमि किराया
वसूली- 4,58,348 रुपए
बकाया- 14,73,652 रुपए
जलकर
वसूली-59,44,380 रुपए
बकाया- 30,53,350 रुपए
कुल
कुल वसूली-2,21,31,237 रुपए
कुल बकाया- 3,32,80,181 रुपए
वर्जन
करों की वसूली अधिक से अधिक कराने निरंतर प्रभारियों को निर्देश दिए जा रहे हैं। जो वसूली में लापरवाही बरत रहे हैं या उनकी वसूली कम रहेगी उन्हें नोटिस देकर जबाब लिया जाएगा। निकाय की लोगों से भी अपील है कि वह करों का भुगतान समय पर करें जिससे नगर विकास के कार्य सुचारू चल सकें।

नीलम चौहान, सीएमओ नगरपालिका नरसिंहपुर

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

13 Feb 2026 01:33 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Narsinghpur / करों की वसूली में कमी से नपा को नहीं मिल रही तंगी से उबरने संजीवनी

बड़ी खबरें

View All

नरसिंहपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

आउटसोर्स कर्मचारियों को मिलेगा ‘समान वेतन’, EPF और ESI ! लेकिन कब ?

Outsourced employees
नरसिंहपुर

अधूरे पड़े आंगनबाड़ी केंद्रों का समय पर नहीं हो रहा कार्य,जिले भर में एक सैंकड़ा से अधिक स्थानों पर चल रहा है कार्य

जिले में चल रहे आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए अपने भवन का सपना महिनों-वर्षो बाद भी पूरा नहीं हो पा रहा है। कहीं किराए के भवनों में केंद्र चल रहे हैं तो कहीं पंचायत या अन्य किसी सरकारी भवन में केंद्रों का संचालन हो रहा है।
नरसिंहपुर

विद्युत पेंशन भुगतान की ठोस एवं स्थायी गारंटी सुनिश्चित करने मांग, धरना-प्रदर्शन कर सौंपा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन

मप्र विद्युत मंडल पेंशनर्स संयुक्त मोर्चा संघर्ष समिति ने बुधवार को झिरना स्थित विद्युत केंद्र परिसर में अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन अधीक्षण अभियंता के माध्यम से सौंपा।
नरसिंहपुर

मिठाई के खाली डिब्बों के नीचे ट्रक में भरी मिली 286 पेटी अंग्रेजी शराब, दो गिरफ्तार

हाइवे क्रमांक 44 पर पुलिस ने 286 पेटी अंग्रेजी शराब लेकर जा रहे एक ट्रक को पकड़ते हुए दो आरोपियों को पकड़ा है। जो नरसिंहपुर से सिलीगुड़ी तक शराब की इस खेप को पहुंचाने के लिए बस के जरिए नरसिंहपुर पहुंचे थे। पुलिस ने जो ट्रक जप्त किया है उसके चेचिस नंबर और वाहन नंबर के बीच भी कुछ अंकों का हेरफेर बताया जा रहा है
नरसिंहपुर

बोर्ड परीक्षा का आगाज, 12वीं अंग्रेजी का पहला पर्चा शांतिपूर्ण संपन्न

Board exams begin
नरसिंहपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.